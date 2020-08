Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 2 heures

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 5 août 2020



- Le chantier de la NRL va reprendre, on ne sait toujours pas comment

- Victime de viol à 21 ans, une artiste réunionnaise brise le silence

- Sondage koz azot : changez-vous votre masque toutes les quatre heures ?

- N'oubliez pas de faire stériliser votre animal !

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore plus de nuages et toujours de la fraîcheur

