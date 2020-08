Trois vols commerciaux seront assurés chaque semaine à compter de lundi 10 août, dans le sens Mayotte - La Réunion. C'est ce qu'indique la préfecture de Mayotte dans un calendrier de rotations allant jusqu'au 28 août. Les vols ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi. La préfecture rappelle que le test Covid est bien obligatoire pour monter dans l'avion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture de Mayotte avait annoncé une probable augmentation de la fréquence des vols commerciaux entre Mayotte et La Réunion. A partir de lundi 10 août, trois vols par semaine seront opérés dans le sens Mayotte - La Réunion, au lieu d'un seul.

Ces vols auront lieu le lundi, le mercredi et le vendredi. Le test Covid est toujours obligatoire, la préfecture de Mayotte indique donc la démarche à suivre pour se faire dépister à temps :

"Le passager devra également présenter une attestation sur l’honneur qu’il ne présente pas de symptômes et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. A leur arrivée à La Réunion, les passagers en provenance de Mayotte se verront prescrire une mesure de septaine stricte par arrêté préfectoral. Le virus Covid 19 circule encore à Mayotte. Individuellement et collectivement, nous pouvons limiter l’impact de la maladie très efficacement et réduire, à l’avenir, les contraintes liées au déplacement par transport aérien" précise également la préfecture de Mayotte.

Contactée par Imaz Press, la compagnie Air Austral rappelle que "les vols sont toujours régulés par les autorités" et indique être autorisée "à opérer deux vols de Mayotte vers La Réunion. Le troisième est réservé au transports de passavgers en transit vers Paris".

Cette progression est possible depuis la mise en place de structures de tests à Mayotte. "Pour rappel chaque passager doit présenter avant son embarquement un résultat négatif au test Covid. Un point est fait chaque semaine pour vérifier la faisabilité du programme au regard de la situation sanitaire. Nous sommes sur ce schéma jusqu'au 28 août" précise la compagnie.

