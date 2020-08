La Région devrait dévoiler d'ici peu les détails de son accord avec le groupement pour permettre une poursuite du chantier de la Nouvelle route du Littoral. Une conférence était prévue ce mercredi pour faire le point sur les modalités de cette reprise, il faudra finalement attendre "une date ultérieure", le rendez-vous ayant été annulé. Toujours est-il qu'après deux jours d'intenses discussions à la préfecture en fin de semaine dernière, Région et groupement on trouvé un terrain d'entente. Les transporteurs attendent beaucoup de ces annonces, alors qu'une reprise de l'activité a été annoncée pour le 15 septembre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le chantier de la NRL va reprendre et on devrait bientôt savoir - peut-être cette semaine - dans quelles conditions. Prévue ce mercredi 5 août dans un premier temps, la conférence visant à donner de plus amples détails sur l'accord trouvé vendredi 31 juillet pour la reprise du chantier a été "repoussée à une date ultérieure".

Contactée par Imaz Press, la pyramide inversée indique que "le président de Région est retenu par un rendez-vous personnel qu'il ne peut pas décaler". La conférence de presse pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine, sans plus de précision.

Suite à l'annonce du report de la réunion, les transporteurs admettent qu'il va falloir redoubler de patience et que l'attente est longue. "Moi je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois" nous dit Joël Mongin, de la FTOI. Il se refuse à penser cependant que la Région pourrait faire machine arrière.



En sortant de ses deux jours de réunion avec le groupement vendredi 31 juillet, Didier Robert a sobrement indiqué que la digue continuait et que le chantier de raccordement avec la partie viaduc était maintenu.

Lire aussi : NRL : une deuxième journée de discussions placée sous le signe de l'attente

Lire aussi : NRL : un accord trouvé entre la Région et le groupement, le chantier se poursuit

- Une date de reprise qui ne fait pas consensus -

La reprise du chantier est prévue le 15 septembre, et les transporteurs attendent la Région au tournant.

Tous n'ont pas vécu la soirée du 31 juillet de la même manière. Si Jean-Bernard Caroupaye s'est empressé d'aller féliciter le président de Région, Didier Hoareau est pour sa part largement resté en retrait.



"Je ne suis pas satisfait. Le 15 septembre c'est dans un mois et demi, c'est une échéance bien trop tardive" nous dit le président de l'OTI (Organisation des transporteurs indépendants).



Le transporteur ne cache pas ses difficultés pour s'occuper d'ici là. "Je fais des boulots à gauche à droite, je dois faire patienter mes gars."



Un problème moindre pour d'autres. A la FTOI (Fédération des transports de l'océan Indien), Joël Mongin indique pour sa part avoir du travail en-dehors de la NRL, via la location régulière de ses poids lourds. "Le 15 septembre c'est tard c'est sûr, mais c'est toujours mieux que la fin de l'année."

- Prudence avant tout -

Les chaleureux applaudissements en haie d'honneur devant le président de Région ce vendredi, là non plus, n'ont pas été du goût de tout le monde.



"C'est normal aussi qu'entre transporteurs on ne soit pas toujours d'accord. Moi j'estime qu'après avoir été dans la rue pendant 10 jours, on n'a pas obtenu grand-chose. Ça nous a au moins permis d'accélérer la tenue de la réunion entre la Région et le groupement" résume Didier Hoareau.



Le président de l'OTI reste donc extrêmement prudent. "Bien sûr qu'on aurait aimé connaître au moins les grandes lignes de l'accord avant la conférence. Mais ce n'est pas le cas. Alors on va attendre, on est pressés de voir les documents."



Dès ce vendredi, il avait évoqué son envie de se réunir avec le préfet "pour voir si les engagements annoncés ont été mis sur le papier". Finalement en congé, le représentant de l'Etat n'a pas pu recevoir les transporteurs.



Une entrevue aurait de toute façon été compliquée, la préfecture ayant bien tenu à rappeler depuis le départ son rôle de médiateur, n'ayant aucun pouvoir décisionnel dans les négociations entre la Région et GTOI-SBTPC-Vinci.



La prudence est donc de mise, y compris du côté de la FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers) pourtant "super satisfaite" à la sortie de réunion en préfecture. Le ton change ce mercredi, et le président de la fédération Jean-Gaël Rivière attend des preuves avant de crier victoire. "Nous réclamons toujours une audience avec le président de Région pour discuter des modalités de l'accord" nous dit-il.

- 2,7 km encore à construire -

• La question des roches massives



De nombreuses questions sont en suspens à l'approche de la conférence à commencer par l'approvisionnement en roches. 2,7 km de digue restent à construire entre la Grande Chaloupe et La Possession. Selon les transporteurs, les roches sont disponibles, mais il faut que le chantier reparte.



"On a encore des stocks, et il y a assez pour finir la route" indique Joël Mongin. "Cette NRL, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les transporteurs. C'est comme la Route des Tamarins, une fois qu'elle sera construite, tout le monde sera content, et on ne vivra plus avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête."



Pourtant des promesses, les transporteurs disent eux-mêmes en avoir entendues de nombreuses de la part de la Région. "Mais là c'est pas pareil. Là on ne parle pas de la Région qui reçoit les transporteurs, ce que Didier Robert a annoncé c'était public, tout le monde l'a entendu. Et quand tu donnes ta parole, tu dois la tenir" estime Joël Mongin.

Il faudra voir notamment si le fameux ordre de service, document officiel nécessaire aux commandes de roches, sera signé au plus vite comme le réclament les transporteurs.



• La question des délais



On le sait, la fin du chantier n'a eu de cesse d'être repoussé. Une première garantie : le raccordement à la partie viaduc se fera bien en 2021. C'est du moins ce que promet la Région et ce qu'a rappelé Didier Robert en sortant de réunion vendredi 31 juillet.



Un marché supplémentaire au coût de 19 millions d'euros. Il permettra de rouler sur la partie en viaduc qui sera donc rattachée à la Route du Littoral actuelle, le temps que la partie digue se termine.



Celle-ci en l'occurrence ne devrait pas voir le jour avant 2024, selon les déclarations de Dominique Fournel. L'accord trouvé en fin de semaine dernière devrait permettre de statuer plus précisément sur les nouveaux délais envisagés par la Région.



• La question des financements



Mais les galets ne font pas tout et ce sont bien les questions financières qui sont au cœur de cet accord. "Le groupement mènera à terme la part qui lui revient" avait indiqué le président de Région en sortant de réunion. 40 millions d'euros sont affectés aux travaux de la partie digue de la NRL, c'est trois à quatre fois moins que ce réclamait le groupement.



Lors d'une conférence tenue à la pyramide inversée, au premier jour de blocage des transporteurs, le vice-président régional délégué aux grands chantiers Dominique Fournel avait en effet annoncé que le groupement réclamait au minimum 150 millions supplémentaires, pour un montant total avoisinant le double du marché initial.



S'en est suivie une semaine de confrontation, à coups de communiqués interposés. D'un côté, la Région pointant du doigt l'attitude "inadmissible", les prétentions "exorbitantes" et la tentative "d'instrumentalisation" du groupement. De l'autre, le groupement réfutant toute allégation de pression et rappelant les difficultés d'approvisionnement en matériaux.

Lire aussi : La Région : "l'arrêt du chantier est de l'entière responsabilité du groupement"



Mercredi 29 juillet, après une petite pique en disant qu'il "n'y a rien de plus stupide que les routes qui ne mènent nulle part", le ministre de l'Economie a émis la possibilité d'utiliser le plan de relance pour financer la fin du chantier. Plan de relance normalement dédié aux entreprises en difficulté.



Il s'agira donc de voir si cette option a été retenue lors des négociations entre la Région et le groupement.

Lire aussi : NRL : les scénarios possibles pour le chantier

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com