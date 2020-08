Les masques sont au coeur de cette crise sanitaire. Qu'ils soient jetables ou réutilisables, le masque est recommandé en extérieur et obligatoire dans les espaces publics clos depuis le 20 juillet 2020. Ce durcissement des règles pousse la population à se réapprovisionner en protection médicale. Mais cette obligation et les précautions sanitaires qui en découlent sont-elles respectées ? Par exemple : changez-vous de masques jetables toutes les 4 heures et lavez-vous votre masque en tissu tous les jours ? (photo rb/www.ipreunion.com)

La Réunion semble relativement épargnée par le coronavirus. Une situation contraire à celle de la Métropole où le nombre des morts des suites du Covid-19 dépasse les 30.000 et où le chiffre des clusters ainsi que celui des patients en réanimation repartent à la hausse. Face aux signes de reprise de l’épidémie de Covid-19, de nombreux médecins appellent au respect des gestes barrières, en raison d’un relâchement général . Cette négligence est-elle dû au budget, au laisser-aller, à l'oubli, au fatalisme ? Sans doute un peu de tout cela à la fois

Depuis le déconfinement, le relâchement est allé crescendo. Au fil des semaines, les règles sanitaires élémentaires semblent avoir été oubliées, avec pour certains toujours une bonne excuse pour ne pas respecter la distanciation sociale. Malgré la réglementation, un relâchement évident est même constaté dans les lieux fermés, surtout au niveau du port de masque.

La chaleur, le bronzage, le prix, la paresse, ou encore les idées reçues… De nombreuses raisons sont évoquées pour motiver le non-respect des gestes-barrières. Si les Réunionnais ont été consciencieux pendant les semaines de confinement, certains ont décidé d’oublier que le coronavirus a frappé de plein fouet notre pays - même si La Réuion a été relativement protégée -, et que les conséquences ont été dramatiques.

Et tout n'est pas fini... "Nous pouvons basculer à tout moment", la France n'est pas à l'abri d'une reprise incontrôlée de l'épidémie de Covid-19, avertit le Conseil scientifique. C'est pour lutter contre une reprise de l'épidémie que le port du masque a été rendu obligatoire dans les lieux publics fermés dans toute la France, La Réunion y compris, et même dans les espaces ouverts de certaines communes de l'Hexagone.

Mais pour être le plus efficace possible le masque doit être porté pendant maximum 4 heures. Il est donc recommandé d'en changer une à deux fois dans la journée, selon une fiche du ministère des Solidarités et de la Santé. Ce qui a aussi un coût financier. D'où l'annonce d'Olivier Véran, ministre de la santé, concernant la distribution de masques gratuits pour les foyers plus précaires. "C'est un coût que l’Etat est prêt à assumer. Des masques, nous en avons en quantité et nous invitons les Français à les porter massivement." a-t-il déclaré.

Et vous, changez-vous de masques toutes les 4 heures ? C'est la question que nous vous posons dans le cadre de notre sondage du mercredi. Répondez sur nos pages officielles Facebook et Twitter. Et surtout soyez prudent.e.s, n'oubliez pas votre masque

