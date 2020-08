Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Ce jeudi 6 août 2020, Globice parle d'une "matinée fructueuse au large de Saint-Gilles". En effet plusieurs baleines à bosse ont pu être observées et l'association repart avec de belles photos de caudales, utiles pour la photo-identification. "Des baleines calmes, peu démonstratives, mais bien là. Et 4 caudales de plus à analyser" indique Globice.

