BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 6 août 2020 :



Contre l'utilisation du plastique à La Réunion : "on a gagné la bataille de l'opinion"

Le plastique c'est loin d'être fantastique et de nombreux Réunionnais s'insurgent contre l'omniprésence de ce matériau sur l'île, qui finit bien souvent sur les bords de route ou dans l'océan... Des actions menées de part et d'autre montrent qu'une vraie prise de conscience est en marche. Une pétition mise en ligne ce mardi 4 août et réclamant la fin du plastique à La Réunion affiche d'ailleurs plus de 27.000 signatures.

Campagne sucrière : un début houleux mais des chiffres satisfaisants

Le début de la campagne sucrière a été houleux, avec des blocages d'usines, des retards de lancement et des désaccords sur le protocole d'échantillonnage de la canne. Après plus d'un mois de campagne, du côté des planteurs comme des usiniers, tout semble finalement être rentrer dans l'ordre et les chiffres sont plutôt satisfaisants

Nout linvité Jérôme Galabert i répon azot

Après une semaine sans nouvelle interview "Koz ek" en raison d'actualités fortes, Imaz Press revient avec son format en live. Ce jeudi 6 août 2020, c'est au tour de Jérôme Galabert, directeur du festival Sakifo, de venir répondre à nos questions...et aux vôtres. Rendez-vous comme d'habitude à 10 heures sur notre page Facebook pour vivre en direct l'interview du directeur de ce festival mythique, ainsi que pour lui poser toutes vos questions.

L'appel des indépendant : le monde de la culture pense à l'après-covid

Ce mercredi 5 août 2020, le premier "workshop" (qu'on pourrait traduire par atelier collaboratif) était organisé par l'"Appel des indépendants". Composé d'une trentaine de structures culturelles réunionnaises, le collectif travaille actuellement sur des réflexions et des propositions concernant le monde de la culture, qui seront remises à terme au ministère.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Entre nuages et soleil

Matante Rosina dit qu'il y en aura dans pour tous les goûts ce jeudi, 6 août 2020 : il y aura des nuages des les bas et un ciel plus dégagé dans les hauts. Notre gramoune prévoit aussi des petites pluies éparses et une mer agité dans le sud. Tout cela est vrai chez vous ?