Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 40 minutes

Le début de la campagne sucrière a été houleux, avec des blocages d'usines, des retards de lancement et des désaccords sur le protocole d'échantillonnage de la canne. Après plus d'un mois de campagne, du côté des planteurs comme des usiniers, tout semble finalement être rentrer dans l'ordre et les chiffres sont plutôt satisfaisants (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le début de la campagne sucrière a été houleux, avec des blocages d'usines, des retards de lancement et des désaccords sur le protocole d'échantillonnage de la canne. Après plus d'un mois de campagne, du côté des planteurs comme des usiniers, tout semble finalement être rentrer dans l'ordre et les chiffres sont plutôt satisfaisants (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)