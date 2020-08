Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Dans le cadre de la protection contre le coronavirus, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG) va acheter 22.000 masques chirurgicaux qui seront ensuite distribués aux collectivités et aux établissements adhérents de cette structure. Le CDG regroupe notamment 22 des 24 communes de l'île et gère, entre-autres, la carrière des agents et l'organisation des concours. Nous publions ci-dessous le communiqué du centre de gestion (Photo d'illustration)

