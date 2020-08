C'était prévu pour les 29, 30 et 31 mai 2020, finalement, le Sakifo n'aura lieu que du 13 au 15 novembre. La crise Covid-19 est passée par là, annulant sur son passage tous les festivals réunionnais, qui se tiennent généralement aux mois de mai et juillet.



Jérôme Galabert abordera donc avec nous en Facebook live les difficultés rencontrées face à cette crise sanitaire sans précédent, qui a laissé le monde de la culture en suspens pendant de nombreux mois. Car si le déconfinement est acté depuis le mois de juin, les concerts, eux, restent encore sur le banc de touche. Le Safiko, ainsi que de nombreux acteurs, avaient d'ailleurs créé une pétition, afin de soutenir le monde de la culture à La Réunion.



Une bonne nouvelle est cependant tombée ce mardi soir : à partir du 15 août, sur autorisation préfectorale, les événements pourront de nouveau accueillir plus de 5.000 personnes. Une aubaine quand on sait que l'édition 2019 avait rassemblé sur trois jours environ 30.000 personnes.

- Le maloya en deuil -

Jérôme Galabert abordera évidemment avec nous la programmation de cette année, qui comprend en tête d'affiche le groupe mythique IAM, le duo électro Synapson, ou encore le rappeur Lorenzo. On discutera forcément aussi des possibles difficultés rencontrées pour pouvoir reprogrammer tout ce beau monde, et trouver des dates pouvant rassembler la majorité des artistes de la programmation originelle.



Impossible de parler musique sans mentionner le maloya, qui est en deuil suite au décès de Tiloun le 5 juillet dernier, et celui de Simon Lagarrigue le 21 juillet. Ces deux monuments du maloya avaient tous deux déjà participé au Sakifo, enflammant la fameuse salle verte du festival. Imaz Press reviendra sur leurs concerts avec le directeur du festival.



Comme d'habitude, après un temps d'échange entre notre invité et nos journalistes, ça sera à votre tour de poser vos questions. Rendez-vous à 10 heures !

