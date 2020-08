Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

"Environnement marin, pêche, aquaculture, connaissances scientifiques en océanographie, activités portuaires et nautiques, aménagement du littoral, tourisme, risques littoraux... sont des sujets qui concernent tous les habitants des territoires du bassin maritime Sud océan Indien. Le document stratégique de bassin maritime Sud océan Indien (DSBM) analyse le rapport des citoyens à la mer et aux littoraux et propose des actions concrètes qui ont un impact sur notre quotidien et celui des générations futures. Pour donner leur avis sur ce document et sur les enjeux maritimes pour nos territoires, le préfet de Mayotte, le préfet de La Réunion et la préfète administratrice supérieure des TAAF, invitent les citoyens à participer à une consultation publique" informe la préfecture dans un communiqué que nous publions ci dessous. (photo rb/www.ipreunion.com)

