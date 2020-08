Publié il y a 2 heures / Actualisé le Mardi 04 Août à 07H11

Matante Rosina dit qu'il y en aura dans pour tous les goûts ce jeudi, 6 août 2020 : il y aura des nuages des les bas et un ciel plus dégagé dans les hauts. Notre gramoune prévoit aussi des petites pluies éparses et une mer agité dans le sud. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

