Météo France publie son compte-rendu mensuel pour le mois de juillet 2020. A noter que la pluviométrie a été fortement déficitaire sur les deux tiers nord de La Réunion. Les températures, elles, ont été quasi-normales en moyenne sur le département, mais un contraste bien réel a été observé entre le littoral et les hauts. Enfin, si la sensation de fraîcheur était réelle sur le littoral grâce au vent, la douceur était au rendez-vous dans les hauts. Nous publions ci-dessous le compte-rendu de Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Précipitations -

• 1ère décade : quelques averses modérées dans le Sud-sauvage, notamment le 6

• 2ème décade : Belles ondées du Nord-Est au Sud-Est le 13 et du Sud au Sud-Ouest le 17 (front froid)

• 3ème décade : Plus sèche.

Le bilan mensuel est très largement déficitaire avec -50 %. Il est de -70% au Nord et même -75 % sur l’Ouest. Il est proche de la normale sur le Sud-Ouest. Ce mois se situe au 5ème rang des mois de juillet les plus secs sur 49 ans.

- Températures -

L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de +0,3°C . L’écart est de +0,2°Cpour les températures minimales et +0,4°C pour les températures maximales. On remarque une douceur sensible dans les Hauts avec des valeurs proches des records des températures maximales dans les 3 derniers jours du mois. Par contre, sur le littoral la sensation de fraîcheur domine grâce au vent.

- Pluvimétrie très déficitaire -

Ce sont principalement le Nord, l’Est et les Hauts qui sont fortement déficitaires. Pour de faibles quantités habituelles, on constate -85 % à Colimaçons, -65 % au Brulé-Val-Fleuri, à la Nouvelle et au Tampon, -55 % à la Plaine des Cafres.Pour des quantités modérées à fortes, on remarque -80 % à Belouve et Mare à Vieille Place*, -75 % à Bellecombe-Jacob*, -70 % à Grand-Hazier et Beauvallon, -65 % au Colosse, 60 % à Menciol,-55 % à Takamaka et Bellevue Bras-Panon. En revanche, grâce à quelques épisodes de flux de Sud humide (fronts froids atténués), les valeurs sont proches des normales sur le Sud. On enregistre183 mm au Baril du 6 au 8, et82 mm à Grand-Coude le 17.

* Records pour un mois de juillet