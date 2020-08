En raison de la crise sanitaire, la Marche de La Mutualité 2020 se tiendra le 30 août prochain. Cette marche a pour objectif, chaque année, de sensibiliser sur la santé publique, et notamment le diabète, qui touche 80.000 Réunionnais. Chaque année, l'événement organisé à L'Etang-Salé rassemble environ 3.000 personnes. Les modalités d'inscriptions devraient être communiquées dans les jours à venir. Nous publions le communiqué de la Marche ci-dessous. (Photo Marche de la Mutualité)

C’est début août que la Mutualité de la Réunion présentera aux " marcheurs " les modalités de cette édition inédite. La période de confinement que nous venons de traverser à eu des conséquences directes sur la santé des 80.000 diabétiques réunionnais.

Le confinement a impacté la santé de 80.000 diabétiques réunionnais. Ainsi 50% des malades interrogés lors d'un sondage effectué par la Mutualité de La Réunion, ont déclaré faire beaucoup moins de sport qu’avant. Un quart d’entre eux ont complètement arrêté l’activité physique.

Concernant l’alimentation plus de la moitié des personnes diabétiques ont été moins vigilants à la qualité de leur alimentation et/ou ont pris du poids. Un quart d’entre eux ont déclaré avoir une forte baisse de moral. L’ensemble de ces facteurs (sport, alimentation et équilibre psychologique) a des impacts immédiats sur la stabilisation du diabète et des répercussions néfastes sur la santé des personnes diabétiques.

La période troublée que nous traversons actuellement ne peut que nous rappeler à quel point la santé est un don précieux. La Mutualité de La Réunion donne rendez- vous aux réunionnais très prochainement pour découvrir les modalités de cette édition et les invite, d’ici là, à continuer prendre soin d’eux par une alimentation équilibrée et une activité physique régulière !