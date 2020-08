Le 6 août 2020 marque le 65e anniversaire de la loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises Les archipels et îles subantarctiques Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, et la Terre Adélie en Antarctique, deviennent ainsi en 1955 les quatre districts d'un territoire à l'isolement et à l'éparpillement extrêmes (les îles Eparses deviendront en 2007 le 5e district des TAAF). Nous publions le communiqué de presse des TAAF ci-dessous. (Photo TAAF)

- Les TAAF : une collectivité d’outre-mer française unique au monde -

Promulgué sous la IVe République, le texte fondateur du 6 août 1955 porte le statut d’une collectivité sui generis unique au monde, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financières Territoire sans population permanente ni élus, les TAAF sont placées sous l'autorité d'un administrateur supérieur, qui a rang de préfet depuis 2003s



Celui-ci exerce ses fonctions en qualité de représentant de l’Etat et d’exécutif de la collectivités Depuis 65 ans les TAAF remplissent sur ces territoires des missions de souveraineté, de soutien à la recherche scientifique, de préservation de la biodiversité, et de logistique

- Les TAAF : des terres mythiques au centre des grands enjeux de la biodiversité et de l’environnement de la planète -

Les Terres australes et antarctiques françaises font parte des dernières grandes odyssées terrestres et maritmess Les noms des bases et des navires portent toujours la marque de l’histoire de l’exploration maritime (Dumont d’Urville, Kerguelen, Crozet, Marion Dufresne...). Au-delà du mythe, les TAAF s’inscrivent bien dans la réalité des grands enjeux planétaires en matière environnement et de biodiversités



En effet, peu d’endroits au monde abritent encore des populations animales de l’importance de celles des TAAF (plus de 50 millions d’oiseaux)s Le territoire des TAAF est reconnu comme un refuge de biodiversité, un lieu de référence, un laboratoire à ciel ouvert dans lequel la collectivité et ses partenaires assurent la conservation et la restauration de précieux écosystèmes

- Les TAAF : une reconnaissance internationale pour la gestion du patrimoine naturel -

Consciente de leurs responsabilités, les TAAF ont depuis des années joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de préservation et de conservation de la biodiversité et d’appui à la recherche scientifiques



Depuis le 5 juillet 2019, la réserve naturelle nationale des Terres Australes Françaises est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ; elle constitue le bien le plus iaste jamais inscrit et l’une des plus grandes aires marines protégées au monde

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com