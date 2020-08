BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres de cette matinée du vendredi 7 août 2020 :



Covid-19 : prévenir plutôt que guérir

La mairie de Saint-Denis a annoncé ce jeudi 6 août envisager le port du masque obligatoire à l'extérieur. Une mesure qui répond aux préconisations du Conseil scientifique. Celui-ci redoute en effet une seconde vague en fin d'année et recommande aux grandes villes de France, dont Saint-Denis fait partie, de se tenir prêtes en cas de regain du virus. Le port du masque dans la rue ne s'annonce pas aisé cependant, sur une île peu touchée par le Covid-19, et alors que les habitants prennent vite l'habitude de porter le même masque plusieurs jours de suite.

Première rentrée scolaire : comment éviter le stress de l'entrée en petite section

La rentrée scolaire du lundi 17 août approche à grands pas et avec elle le stress des parents déposant pour la première fois leurs marmailles en petite section. Deux psychologues nous livrent leurs conseils pour gérer au mieux ce qui peut parfois être un sentiment d'abandon pour les enfants, et une douloureuse séparation pour les parents. Une expérience que le contexte sanitaire peut rendre encore plus anxiogène.

"L'oeuvre peut perdurer", bientôt un album posthume pour Tiloun

La semaine précédant son décès, Tiloun se trouvait au Kerveguen à Saint-Pierre. Sur place, il a eu le temps d'enregistrer 5 chansons, entourés d'autres musiciens. Ces morceaux feront l'objet d'un album posthume, probablement agrémenté d'anciennes collaborations musicales et de chansons interprétées par des artistes locaux.

Bisik : avant dernière semaine de "ça s'appelle reviens"

Sixième semaine, déjà, et avant dernier virage pour " Ça s'appelle reviens ! ". Rendez-vous ce vendredi 7 août en direct sur notre page Facebook et celles du Bisik à partir de 19h00. Au menu : des histoires d'amour et de nostalgie, des émotions fortes et quelques douces acrimonies. " Une soirée de plus en extase, un nouveau voyage en rêverie en compagnie d'Isabelle Martinez de la Cie La Pata Negra, de Soraya Thomas, Sarah Dunaud et Amélie Pialot de la Cie Morphose et de Tias " précise le Bisik.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Les températures restent fraîches

Matante Rosina réajuste sa petite laine, elle a vu dans le fond de sa tasse à café que les températures seraient encore bien fraîches se vendredi 7 août 2020. Il fera entre 20 et 24° le long du littoral, 13°au Volcan, 11°au Maïdo et 14 à 15° dans les cirques. Il y aura peu de nuages et les rafales de vent pourraient atteindre les 60 km/h. C'est aussi le cas chez-vous ?