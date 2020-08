Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La dernière balade créative " Ti plaj la pou mwin i vo d'lor " des vacances à Kélonia se déroule samedi 15 août. Le rendez-vous est donné à 10h. Les conférenciers de l'Ordre Nouveau et leur impertinent stagiaire vous guideront pour une balade commentée sur une des rares plages de l'île où les tortues marines viennent pondre. Vous y apprendrez le lien entre ces pontes et la végétation littorale, et plein d'autres anecdotes, annonce Kélonia. Une découverte très documentée du patrimoine naturel et culturel de La Réunion, et qui inclut une visite de Kélonia. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

