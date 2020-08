Publié il y a 2 heures / Actualisé le Mercredi 05 Août à 11H49

Matante Rosina réajuste sa petite laine, elle a vu dans le fond de sa tasse à café que les températures seraient encore bien fraîches se vendredi 7 août 2020. Il fera entre 20 et 24° le long du littoral, 13°au Volcan, 11°au Maïdo et 14 à 15° dans les cirques. Il y aura peu de nuages et les rafales de vent pourraient atteindre les 60 km/h. C'est aussi le cas chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

