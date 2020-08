BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 8 août 2020 :



- Une Nuit des étoiles en comité réduit à l'Observatoire des Makes

- Avec l'hiver austral, les risques d'incendie planent sur La Réunion

- Journée internationale du chat : la sélection qui fait miaou !

- 75 ans après, les survivants de la bombe A passent le relais de la mémoire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de soleil avant l'arrivée d'un nouveau front froid

Une Nuit des étoiles en comité réduit à l'Observatoire des Makes

Ce samedi 8 août, l'Observatoire des Makes se prépare pour sa traditionnelle Nuit des étoiles. Contrairement à l'année dernière, celle-ci n'est accessible que sur réservation. Une mesure nécessaire pour éviter la trop forte affluence de l'année dernière et également s'adapter aux restrictions sanitaires liées au Covid-19.

Avec l'hiver austral, les risques d'incendie planent sur La Réunion

Alors que l'hiver austral bat son plein et que la sécheresse s'abat un peu partout sur La Réunion, les incendies se multiplient dans l'île. Avec le manque de pluie, la végétation s'assèche. S'ajoute à cela de forts vents, pouvant parfois aller jusqu'à 80 km/h. Dans ces conditions, la moindre étincelle peut causer un véritable désastre. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) appelle donc à la plus grande prudence.

Journée internationale du chat : la sélection qui fait miaou !

Chalut. En cette période de vacances, quand on parle des chats, c'est surtout pour regretter le nombre de matous abandonnés lors des départs en vacances. Nombreuses sont les campagnes lancées pour lutter contre l'abandon d'animaux. Mais le 8 août, c'est aussi l'occasion de célébrer les chats, car une journée internationale leur est consacrée ! Évidemment, le #JournéeInternationaleDuChat fait des ravages sur les différents réseaux sociaux et tous les propriétaires postent des photos de leurs boules de poils préférées. A l'occasion de la journée mondiale du chat, Imaz Press s'est intéressé à cette prise de pouvoir féline

75 ans après, les survivants de la bombe A passent le relais de la mémoire

Soixante-quinze ans après les bombardements atomiques des villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, les derniers survivants de la double tragédie s'efforcent toujours d'en perpétuer la mémoire, tout en passant progressivement le relais aux générations suivantes.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un peu de soleil avant l'arrivée d'un nouveau front froid

Un petit soleil timide devrait être au rendez-vous ce samedi 8 août 2020. Matante Rosina conseille d'en profiter au maximum puisque un nouveau front froid est attendu pour la nuit suivante. En attendant il y aura du vent et et la mer sera agitée. Et comment se passent les choses près de chez-vous ?