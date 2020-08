Chalut. En cette période de vacances, quand on parle des chats, c'est surtout pour regretter le nombre de matous abandonnés lors des départs en vacances. Nombreuses sont les campagnes lancées pour lutter contre l'abandon d'animaux. Mais le 8 août, c'est aussi l'occasion de célébrer les chats, car une journée internationale leur est consacrée ! Évidemment, le #JournéeInternationaleDuChat fait des ravages sur les différents réseaux sociaux et tous les propriétaires postent des photos de leurs boules de poils préférées. A l'occasion de la journée mondiale du chat, Imaz Press s'est intéressé à cette prise de pouvoir féline (photo rb / www.ipreunion.com)

Qu’il essaie de vous tuer avec ses coups de pattes ou de vous appâter avec ses yeux de félin tout doux, le chat fait partie de la vie de beaucoup de Français, Réunionnais y compris. Et ils sont partout. Sur YouTube, Instagram, Twitter, dans le pub et bien sûr sur votre canapé. Cette journée internationale du chat est donc l’occasion de se pencher sur l’incroyable succès des matous sur le Web. Sur le papier, les choses sont claires : le chat en reste le maître incontesté.

-Le roi des réseaux-

On avait déjà droit quotidiennement aux vidéos de leurs frasques et à des photos " trop mimi " de ces boules de poils, mais Internet risque d’être définitivement noyé de chats ce samedi. Si, la simple vue de cet animal vous donne des boutons, restez éloigné des réseaux sociaux pour la journée.

Chacun célèbre cette journée à sa manière. L’année dernière c’est Le Robert qui a ouvert le bal avec un tweet pour rappeler ce qu’est un chat…

Le mot chat est un emprunt au latin tardif cattus ou gattus, probablement issu d'une langue africaine (le berbère et le nubien ont des termes proches). Il a aussi donné l'italien gatto, l'anglais cat, l'allemand Katz ou encore le russe kot.#JournéeInternationaleDuChat 😺 pic.twitter.com/CiVmGEyisO — Le Robert (@LeRobert_com) August 8, 2019

… Et la commission européenne en a profité pour mettre en garde contre la disparition de plus gros chats : les lynx ibériques

Cats definitely deserve a #ThrowbackThursday!

In 2004, we pointed out the danger of extinction of the Iberian Lynx with only 150 Lynx left.

They became a symbol of the danger European wildlife was facing, and we set up projects to save them. #InternationalCatDay pic.twitter.com/KJqFKH6an9 — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 8, 2019

Qu'ils soient placides, polissons ou pantouflards, les chats sont célébrés tous les 8 août à travers le monde. Et ceux-là semblent bien correspondre à la description du chat : l'inventeur de la sieste !

#journéeinternationalduchat

Pas une grande motivation pour sa journée pic.twitter.com/LPUx45j7a7 — Clem ⦿⽘⦿ (@Horohoro_ama) August 8, 2015

La #journeeinternationaleduchat ne devrait pas modifier l’emploi du temps de la matinée... pic.twitter.com/WL0xS8wwys — Rose du Jardin (@rosesouslapluie) August 8, 2019

Entre ronronthérapie, odorat surdéveloppé, et visibilité dans le noir ces petites boules de poils nous réservent bien des surprises. Mais il faut dire qu’ils sont, avant tout, forts divertissants en plus d’être mignons et mystérieux

Je profite de la #JournéeInternationaleDuChat pour vous montrer mon chat qui boit au robinet. pic.twitter.com/CV9LFzOCck — ΜΑΣΣΑΛΙΑ (@Corentin_1899) August 8, 2019

Musiciens, comédiens, acrobates,... il y en a pour tous les goûts. Ces petites boules de poils semblent inspirer beaucoup d’internautes, qui prennent un malin plaisir à chouchouter et à se moquer de leur petit compagnon à quatre pattes

Les chats semblent être devenus les rois d’internet, mais ils peuvent aussi devenir des compagnons inattendus

[#JournéeInternationaleDuChat] Le saviez-vous ? Plusieurs petits chats sont devenus les mascottes de nombreux commissariats de #police. Qu’ils soient câlins ou plutôt sauvages, aujourd’hui, nous célébrons ces boules de poil. #CatDay pic.twitter.com/MJws5c4wDv — Police nationale (@PoliceNationale) August 8, 2019

Certains semblent cependant moins amoureux des chats que d’autres !

Si on me parle encore de la #journeeinternationaleduchat pic.twitter.com/ZZFhfjEper — Julien Courbette (@EnigmaaRoom) August 8, 2019

Cette journée est aussi l’occasion de rappeler de faire stériliser votre chat, et nous vous encourageons à le faire car il y a beaucoup trop de naissances. N’oublions pas que le préservatif pour chat n’a pas encore été inventé et que le sida félin continue de se propager et de faire des ravages. Alors prenez soin de vos petite boules de poils et n’hésitez pas à les mettre à l’honneur sur les réseaux sociaux avec le hashtag #JournéeInternationaleDuChat

