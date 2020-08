Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 32 minutes

Un petit soleil timide devrait être au rendez-vous ce samedi 8 août 2020. Matante Rosina conseille d'en profiter au maximum puisque un nouveau front froid est attendu pour la nuit suivante. En attendant il y aura du vent et et la mer sera agitée. Et comment se passent les choses près de chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

