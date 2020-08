Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 07 Août à 15H37

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 3 août : les discothèques reprennent du service, sans piste de danse

* Mardi 4 août - Et si se passer d'une chaîne des Outre-mer signifiait se passer du ministère...

* Mercredi 5 août - Le chantier de la NRL va reprendre, on ne sait toujours pas comment

* Jeudi 6 août - Contre l'utilisation du plastique à La Réunion : "on a gagné la bataille de l'opinion"

* Vendredi 7 août - Covid-19 : prévenir plutôt que guérir

