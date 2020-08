Avec à son bord 3.800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel, le MV Wakashio est devenu une véritable bombe à retardement.Depuis jeudi, la population et les autorités sont dans une course contre la montre pour éviter le pire. Ce samedi déjà, plus de 400 tonnes de fuel s'était déversé dans les eaux turquoises du lagon.

Des élans de solidarité ont été observé partout dans l'île soeur, les habitants fabriquant des bouées, coupant leurs cheveux pour absorber les hydrocarbures... Cette marée noire provoque la colère des Mauriciens, qui accusent le gouvernement d'avoir tardé à réagir. Une pétition demandant la démission du Premier ministre Pravind Jugnauth a d'ailleurs été lancée. Les membres de l'opposition ont, quant à eux, demandé le départ du ministre de l’Environnement, Kavy Ramano et de Sudheer Maudhoo, ministre de la Pêche et du transport maritime.



Pravind Jugnauth, qui s'est rendu sur les lieux dans la journée de vendredi, a par ailleurs indiqué "que le risque d’une fissure sur une autre cale n’est pas à écarter". Il a donc demandé de l'aide à la France pour gérer cette crise, Emmanuel Macron répondant que le pays était "au côté du peuple mauricien". Un navire de la marine ainsi qu'un avion militaire ont pris de le départ de La Réunion ce samedi pour du matériel du matériel de lutte contre la pollution.

Suivez notre live

Lire aussi : Maurice : le MV Wakashio a perdu 400 tonnes de fioul, La Réunion envoie du matériel

Lire aussi : Naufrage du MV Wakashio : l'état d'urgence environnementale décrété à Maurice