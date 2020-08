BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 9 août 2020 :



Grand Raid : les mesures sanitaires se mettent place "au coup par coup"

Sauf extraordinaire retournement de situation, le Grand Raid aura bien lieu cette année, du 15 au 18 octobre prochain. Le maintien de la course à ces dates a fait l'objet de longues réflexions au sein de l'organisation en raison de la crise sanitaire. La circulation du coronavirus étant mineure à La Réunion, l'optimisme a toujours prévalu. Néanmoins, le virus n'aura sans doute pas disparu à d'ici au grand départ et la venue de concurrents étrangers pose la question de la sécurité sanitaire des participants, des bénévoles et du public. À un peu plus de deux mois du départ, tour d'horizon de ce que l'on sait et de ce qui reste encore incertain, avec les ressentis de Guillaume, Anna et Christophe, qui prendront part à la course.

Football : avec Dominique Veilex, la Capricorne veut franchir un cap

Alors qu'il était en passe de s'engager au FC Balagne (Corse), Dominique Veilex a finalement accepté d'entraîner l'AS Capricorne (Ravine des Cabris - Saint-Pierre). Cette arrivée tardive à une semaine du début du championnat a ravi l'entraîneur, qui souhaite terminer sa carrière à La Réunion. Ravi également le club qui souhaite s'installer durablement dans l'élite du football péi. Après trois journées, les résultats sont encourageants et l'ancien entraîneur de l'Excelsior se montre toujours aussi enthousiaste à l'idée d'accompagner la Capricorne et ses jeunes joueurs dans leur progression. Ils se déplacent à Saint-Leu, ce dimanche (15h30) pour y affronter l'AS Marsouins.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Discothèques, ministère, NRL, plastique, coronavirus

* Lundi 3 août : les discothèques reprennent du service, sans piste de danse

* Mardi 4 août - Et si se passer d'une chaîne des Outre-mer signifiait se passer du ministère...

* Mercredi 5 août - Le chantier de la NRL va reprendre, on ne sait toujours pas comment

* Jeudi 6 août - Contre l'utilisation du plastique à La Réunion : "on a gagné la bataille de l'opinion"

* Vendredi 7 août - Covid-19 : prévenir plutôt que guérir

Saint-Paul : les législatives partielles auront lieu les dimanches 20 et 27 septembre

Le décret a été publié ce samedi 8 août 2020 : le gouvernement a enfin fixé la date pour les élections législatives partielles de Saint-Paul au dimanche 20 septembre 2020 pour le premier tour. Cette élection a lieu suite à la démission d'Huguette Bello de son poste de députée, cette dernière ayant remporté la mairie de Saint-Paul et le cumul des mandats étant interdit. En cas de second tour, celui-ci se déroulera le dimanche 27 septembre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le front froid apporte de la pluie

La pluie est bien tombée cette nuit avec le passage du nouveau front froid. Ça va s'améliorer dans la journée, mais la journée sera fraîche. Saint-Denis va finir sous les nuages et le temps sera plus venteux sur les plages, si bien que la mer sera bien agitée dans l'ouest et le sud, Matante Rosina va devoir repousser sa sortie baleines !