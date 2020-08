Publié il y a 34 minutes / Actualisé le Jeudi 06 Août à 16H13

L'Agence pour l'observation de La Réunion, l'Aménagement et l'Habitat (Agorah) vient de mettre en ligne son tout nouveau site internet agorah.com. Le site reflète à la fois l'image institutionnelle et partenariale de l'agence et qui va permettre au grand public d'accéder facilement aux données sur le territoire de La Réunion" commente l'Agorah

