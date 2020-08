"Notre ville compte une centenaire de plus" annonce la commune de Saint-André. Valentine Assoune , née le 1er août 1920 à Saint-André a soufflé ses 100 bougies ce samedi 8 août en présence de sa famille, de ses proches et du maire de Saint-André Joé Bédier. Nous publions le communiqué ci-dessous.

La fête s'est déroulée chez Johann et Anne-Laure, au restaurant Velli . Valentine Assoune , que les siens appellent affectueusement Mémé Minette, était notamment entourée de ses 3 garçons dont l'aîné est âgé de 70 ans. Ses 2 filles, actuellement en métropole, n'ont pas pu faire le déplacement à cause des mesures liées au Covid , mais étaient de tout cœur et en communion avec ceux qui ont participé à l'événement.



Toujours en pleine forme, Mémé Minette a livré les secrets de sa longévité, visible sur une vidéo publiée sur la page Facebook du Restaurant Velli : " Le travail et un petit coup de sec de temps en temps, plaisante-t-elle".



Valentine Assoune vit actuellement à la Plaine-des-Palmistes, mais cette native de Saint-André affectionne profondément sa ville de naissance et notamment le quartier de la Ravine-Creuse où elle a grandi et élevé ses 5 enfants, 8 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, tous fiers de leur Maman et Mémé.

Après la salade palmiste, le massalé coq et le cari camaron qui ont composé le repas de fête, place au gâteau d'anniversaire. Le Maire Monsieur Joé Bédier pour sa part, a offert à Mémé Minette, un cadeau, un bouquet de fleurs et son diplôme de nouvelle centenaire de la Ville de Saint-André. Joyeux anniversaire et félicitations à toute la famille.