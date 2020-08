Retrouvez tous les chantiers en cours et les évènement à venir sur les axes routiers cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Chantiers en cours -

RN1 - Route du Littoral- Travaux de déplacement de blocs

Sur la RN1 Route du Littoral entre la Grande Chaloupe et la Possession travaux réfection passage d’eau sous DBA de la rive côté mer en section courante.

Circulation sur voies réduites côté mer jusqu'au vendredi 7 août. Remise à zéro de la chaine de blocs prévue cette nuit à partir de 20h.

RN1 - St Paul / Le Port - Travaux de réalisation des nouvelles bretelles du nouvel ouvrage

Sur la RN1 à St Paul et Le Port, dans le cadre des travaux du nouveau pont sur la Rivière des Galets, travaux de réalisation des nouvelles bretelles du nouvel ouvrage la nuit du lundi 10 août. Route fermée dans les deux sens entre l'échangeur de Sacré Coeur et celui de Cambaie de 20h à 5h. Déviation par RN7 Axe Mixte.

RN2 - St Philippe/St Joseph - Travaux de dérasement

Sur la RN2 entre Basse Vallée à St Philippe et Vincendo à St Joseph, suite des travaux de dérasement jusqu'au vendredi 14 août. Circulation alternée de 8h à

15h30.

RN2 - St Philippe - Travaux de fauchage

Sur la RN2 à St Philippe secteur Grand Brulé, suite des travaux de fauchage jusqu'au vendredi 14 août. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de création d'un accotement

Sur la RN2 à Ste Rose Ravine Bonin, travaux de création d'un accotement multifonctionnel jusqu'au vendredi 14 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 – Ste Rose – Travaux de réalisation de murets de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Bois Blanc, travaux de réalisation de murets de sécurité jusqu'au vendredi 14 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Philippe - Travaux de construction de murets

Sur la RN2, St Philippe entre Ravine Ango et Ravine Arzule, dans le sens 1, suite des travaux de construction de murets jusqu'au vendredi 14 août. Circulation alternée par feux tricolores de 8h00 à 15h30 (Vitesse limitée à 50 km/h).

RN3 - St Benoit - Travaux de pose de poteaux

Sur la RN3 à St Benoit entre Chemin Ceinture et Les Platanes, travaux de pose de poteaux jusqu'au vendredi 14 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit/Plaine des Palmistes - Travaux de fouille

Sur la RN3 entre l'Echo à St Benoit et le premier village à la Plaine des Palmistes, suite aux travaux de fouille, travaux de remise en état de la chaussée jusqu'au vendredi 14 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD10 - St Paul/Route du Théâtre - Travaux de raccordement électrique

Sur la RD10 à St Paul Route du Théâtre, à l'Eperon, travaux raccordement électrique jusqu'au 28 août 2020. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD11 - St Leu/Route Piton St Leu - Travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RD11 Route Piton St Leu lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire jusqu'au 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 15h30.

RD111 - Etang Salé/Route Le Lambert - Travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route Le Lambert, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD12 - St Leu - Travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets

Sur la RD12 Route des Colimaçons à St Leu secteur Bois de Nèfles, travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets jusqu'au lundi 17 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un mur de soutènement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu PR4+50, travaux de réalisation d'un mur de soutènement jusqu'au vendredi 4 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD18 - Etang Salé/Route de la Ravine Sèche - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD18 Route de la Ravine Sèche à l'Etang Salé, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles du lundi 8 juin au vendredi 28 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD22 – St Leu - Travaux de raccordement électrique

Sur la RD22, Route Dubuisson à Saint Leu secteur de l'Etang, travaux de raccordement électrique jusqu'au vendredi 31 juillet. Alternat de 8h00 à 15h00.

RD26 - Entre Deux/Route de l'Entre Deux - Travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux entre les PR5+920 et PR8+660, travaux de fouille sous chaussée jusqu'à fin janvier 2021. Circulation alternée de 8h à 17h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câble

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Joseph PR229/233, travaux de tirage de câble jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles jusqu'au vendredi 11/09. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet - Travaux construction de parapets

Sur la RD37 Rte Jacques Payet à St Joseph, du PR 3+480 au PR 4+300 travaux construction de parapets jusqu'au 30 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - Travaux de tirage de câbles optiques

Sur la RD70 Route de Bois Court au Tampon, travaux de tirage de câbles optiques du lundi 15 juin au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

- Chantiers à venir -

RN1 - St Paul - Travaux d'enrobés

Sur la RN1 du pont de la rivière des Galets à la bretelle de sortie de Savannah sens N/S, travaux d'enrobés les nuits du lundi 10 au mardi 11 août. Voie neutralisée en fonction des besoins selon l'avancement du chantier de 20h à 5h.

RN1 – St Paul/Le Port – Travaux de réalisation de bretelle

Sur la RN1 à St Paul et Le Port dans le cadre des travaux du nouveau pont sur la Rivière des Galets, travaux de réalisation des nouvelles bretelles du nouvel ouvrage la nuit du lundi 10 août. Route fermée dans les 2 sens entre l'échangeur de Sacré Coeur et celui de Cambaie de 20h à 5h. Déviation par RN7 Axe Mixte.

RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement de la bretelle d'insertion

RN1 à St Paul Echangeur de Plateau Caillou, travaux d'aménagement de la bretelle d'insertion du lundi 10 au vendredi 14 août. BAU neutralisée au droit du chantier de 7h à 15h.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage mécanique, travaux de fauchage

Sur la RN1 entre l'Eperon St Paul et Colimaçons St Leu, travaux de balayage mécanique, travaux de fauchage les nuits du lundi 10 au jeudi 13 août. Voie neutralisée en fonction des besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - Le Port/St Denis - Travaux de nettoyage, élagage mécanique, fauchage manuel en TPC

Sur la RN1 entre Le Port et St Denis puis sur la RN6 boulevard Sud à St Denis, travaux de nettoyage, élagage mécanique, fauchage manuel en terre-plein central les nuits du lundi 10 au vendredi 14 août inclus de 20h à 5h. Restrictions à prévoir comme suit:

• les nuits du 10 au 13, voie de gauche neutralisée dans les deux sens au droit du chantier (entre le pont de la rivière des Galets et St Denis) ;

• nuit du 14, fermeture du boulevard U2 sur RN6 sens 1 puis sens 2 (entre tunnel cap Bernard et le pont Vin Sanh).

RN2 - St André - Travaux de lamier

Sur la RN2 à St André secteur Petit Bazar puis secteur rivière du Mât, travaux de lamier le mercredi 12 août. Voie de droite neutralisée selon l'avancement du chantier de 8h à 15h.

RN2 - Ste Marie/Duparc - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN2 à Ste Marie secteur Duparc sens Nord/Est, travaux d'hydrocurage la nuit du jeudi 13 août. Voie de droite neutralisée en fonction de l'avancement du chantier mobile de 20h à 5h.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation sera basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter du lundi 10 août jusqu’à fin décembre 2020. Il est demandé aux usagers d’être attentifs à la nouvelle signalisation qui sera mise en place dans ce secteur.

- Evenements hors chantier -

RN/RN2 - St Denis - Barachois fermé

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 9 août de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN3 - La Plaine des Palmistes/Le Tampon - Trail des Trois Pitons

Sur la RN3, la manifestation intitulée Trail des Trois Pitons se déroulera le dimanche 9 aout sur le territoire des communes de la Plaine des Palmistes et Le Tampon. Des perturbations seront à prévoir. La plus grande prudence est recommandée aux intersections "Domaine des Tourelles" et "Bras des Calumets".