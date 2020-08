Ce vendredi 7 août, le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth demandait de l'aide à Emmanuel Macron concernant la marée noire causée par le navire MV Wakashio. Le président français a répondu favorablement à cet appel sur Twitter, indiquant que "la France est là. Aux côtés du peuple mauricien". Problème : d'après le site mauricien Defimédia, il s'agirait d'un faux compte, usurpant l'identité du Premier ministre.

Certification Twitter, 21.300 abonnés, tweets réguliers depuis plus d'un an... Tout semble montrer que ce profil est bien tenu par Pravind Jugnauth, ou du moins son équipe. Et pourtant, son conseiller a affirmé à Radio Plus qu'il s'agit d'un faux compte. "Ce n’est pas le profil officiel du Premier ministre. C’est un fake profile", a déclaré Ken Arian, précisant qu'une plainte serait déposée rapidement.

Le tweet, ainsi que la réponse d'Emmanuel Macron, sont en tout cas toujours en ligne.

Lorsque la biodiversité est en péril, il y a urgence d’agir. La France est là. Aux côtés du peuple mauricien. Vous pouvez compter sur notre soutien cher @PKJugnauth. Nous déployons dès à présent des équipes et du matériel depuis La Réunion. https://t.co/uxoNhAQWfS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 8, 2020

Le compte a par ailleurs retweeté la préfecture réunionnaise, la remerciant d'une "aide précieuse"