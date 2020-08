Publié il y a 2 heures / Actualisé le Vendredi 07 Août à 15H18

La pluie est bien tombée cette nuit avec le passage du nouveau front froid. Ça va s'améliorer dans la journée, mais la journée sera fraîche. Saint-Denis va finir sous les nuages et le temps sera plus venteux sur les plages, si bien que la mer sera bien agitée dans l'ouest et le sud, Matante Rosina va devoir repousser sa sortie baleines ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

