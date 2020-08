La colère est palpable chez la population mauricienne depuis ce jeudi. Les hydrocarbures contenus dans le navire ont continué de se répandre jusqu'à dimanche soir, et la mobilisation populaire ne faiblit pas. Dès jeudi, la population s'est organisée pour fabriquer des bouées, faites en paille, pour contenir les huiles lourdes. Une technique qui s'est montée efficace.

La France a par ailleurs apporté son aide dès samedi, en envoyant du matériel par avion et par bateau. Emmanuel Macron a assuré son soutien à Maurice sur Twitter, répondant à un tweet d'un compte qui usurperait l'identité du Premier ministre Pravind Jugnauth. "On ne parle pas par Twitter entre présidents" a indiqué ce dernier lors d'une conférence de presse ce dimanche.



Lors d'une conférence de presse organisée ce dimanche, le gouvernement a indiqué que la cuve endommagée était vidée. D'autres fissures sont cependant apparues, et les risques que le vraquier se brise en deux augmentent. La météo étant mauvaise, les opérations des autorités sont suspendues jusqu'à 15 heures ce lundi.

- Les propriétaires s'excusent -

Des hélicoptères font l'aller-retour depuis jeudi entre la plage et le bateau pour déplacer les stocks d'hydrocarbures présent dans le navire. Des pompes aspirent l'huile déjà déversée en mer. 520 tonnes ont pu être récupérées.



Les propriétaires du bateau, de la compagnie japonaise Mitsui OSK Lines, se sont excusés " de tout leur cœur" lors d'une conférence de presse ce dimanche. Une équipe d'experts en déversement d'hydrocarbure en mer doit être envoyée à Maurice ce lundi. Environ 1.000 des 4.000 tonnes de carburant transportées par le Wakashio se sont déjà déversées en mer, a indiqué à la presse Akihiko Ono, vice-président de la Mitsui OSK Lines.

Une pétition demandant la démission du Premier ministre a été lancée. Les membres de l'opposition ont, quant à eux, demandé le départ du ministre de l’Environnement, Kavy Ramano et de Sudheer Maudhoo, ministre de la Pêche et du transport maritime.

