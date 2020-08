Le restaurant chez Yann à Saint-Denis attire tous les midis une clientèle nombreuse. Le jour de notre passage, trois plats sont dans les bacs : rougail morue, shop-suey poulet et rougail saucisses, et les trois sont bien jolis à regarder. Riz jaune ou riz blanc au choix. (Photos : Matante Mimose)

L’accueil du patron est souriant et décontracté. Le local est tout petit mais quelques tables permettent de manger sur place.

Nous repartons avec une barquette de rougail morue. La couleur orangée, tirant sur le marron clair, un peu brillante, fait dire que la morue est bien frite. Elle est aussi émiettée assez fin, une texture agréable qui permet d’apprécier le jeu des épices à sa juste valeur. On en a plein le nez, avant d’en avoir plein la bouche ! C’est délicieux. Côté riz et grains rien à dire, c’est bon aussi, surtout le riz jaune bien arrangé de curcuma, très gourmand. Le piment vert se déguste idéalement mélangé à la morue, ce qui va lui donner un éclat supplémentaire, même si elle n’en a pas vraiment besoin. Voilà le genre de barquette qui ne survit pas longtemps à l’appétit d’un amateur de rougail morue. Notez que Yann utilise des barquettes biodégradables.



Accueil : sympa

Hygiène apparente : correcte

Quantité : correcte

Service : souriant et efficace

Qualité gustative du plat dégusté : excellente

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : non

On a aimé : la qualité gustative des plats

On aurait aimé : des salades et des desserts en complément

Date de la visite : mars 2020

Chez Yann, 60 rue Labourdonnais, angle de la rue Jules Auber à Saint-Denis.

06 92 66 51 25



Note globale : 4 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !



Cette appréciation n’engage que son auteur, vous pouvez avoir une expérience différente.



Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com