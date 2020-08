Julie Nauche, professeure de yoga, croit aux vertus de cette pratique, et ce dès l'enfance. C'est pourquoi elle a créé le jeu de cartes "Le yoga pour les enfants. "C'est un jeu de 32 cartes pédagogiques qui s'adresse aux enfants de 5 à 11 ans, dans le but de se relaxer, prendre confiance en soi, observer ses émotions, développer leur coordination..." explique la créatrice.

Divisées en sept catégories, les cartes enseignent les bases de la pratique : respiration, relaxation, énergie, étirements, souplesse, joie/fun, concentration. "Le yoga aide les enfants à développer leur coordination, retrouver la sérénité, prendre conscience de son corps et augmenter la concentration" liste la créatrice du jeu, elle-même professeure de yoga.

"Au recto de la carte vous aurez la nom de la posture en français et anglais afin également de sensibiliser les enfants sur l'anglais dès le plus jeune âge, le niveau de difficulté et les bienfaits de la posture" indique-t-elle par ailleurs. Un projet éducatif à deux objectifs donc. Au verso de la carte se trouvent aussi les mouvements à réaliser pour bien se positionner.

"Ce jeu s'adresse au tant aux enfants, mais aussi aux enseignants et parents qui ne sont pas professeurs de yoga mais qui souhaite faire des ateliers ou activités de bien-être et de développement personnel avec leurs enfants à travers ce jeu qui allie bien-être et loisirs, pédagogie cela est possible" précise Julie Nauche.

