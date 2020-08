BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi matin 11 août 2020 :



Maurice : pour sauver le lagon, "l'urgence, c'est maintenant"

Depuis ce jeudi 7 août 2020, les autorités mauriciennes luttent pour éviter une catastrophe environnementale, après les fissures sur un vraquier transportant 3.800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel, laissant échapper des hydrocarbures. L'Etat français, a d'ores et déjà apporté son soutien à Maurice, afin de limiter l'impact écologique de la marée noire. Si au vu de la quantité de pétrole échappée, aucune espèce du récif corallien n'est en danger, il convient d'agir vite pour que la régénération de la biodiversité de ne prennent pas plusieurs années

Cinor : la première ligne de téléphérique entrera en service en 2021

Le levage du premier des 26 pylônes du tracé de la première ligne du téléphérique urbain de la Cinor, desservant les quartiers du Chaudron, de Bois-de-Nèfles, s'est déroulé ce lundi 10 août 2020 à Bois de Nèfles, sur le site d'accueil de la future gare. Cette première ligne, Chaudron / Moufia / Bois-de-Nèfles sera connectée au réseau de transport Citalis existant qui transporte plus de 21millions de voyageurs par an. La lise en service de la ligne est prévue pour la mi 2021

[LIVE] Maurice : une lutte acharnée contre la marée noire

Ce mardi 11 août 2020 marque le sixième jour de marée noire à Maurice. S'échappant du MV Wakashio, le vraquier qui s'est fracassé sur le récif, près de 1.000 tonnes d'hydrocarbures se sont répandus dans le lagon mauricien, joyau de la biodiversité. Grâce à des rotations d'hélicoptère, la cuve de ce navire japonais battant pavillon panaméen a été vidée. Il menace maintenant de se briser en deux. Les opérations de pompage des hydrocarbures sont compliquées par de mauvaises conditions météo. La population est largement mobilisée pour participer à la lutte contre la marée noire. Suivez notre live

À six jours de la rentrée scolaire : des parents et professeurs "dans le flou"

Dans six uours, les élèves reprendront le chemin de l'école pour une rentrée plus que particulière. Alors que le Covid-19 circule toujours, et que l'année 2019-2020 a été marquée par plus de deux mois de rupture scolaire, professeurs et parents s'inquiètent

Bisik : dernière semaine de "ça s'appelle reviens"

Pour la septième et dernière semaine de " ça s'appelle reviens " le Bisik, en collaboration avec le Théâtre des Bambous, vous donne rendez-vous pour trois nouveaux spectacles musicaux cette semaine. Ce soir, à partir de 19h30, Jean-François Carpaye, Bruno Testa, Votia, ou encore Nathalie Natiembé se produiront sur la scène du café culturel. La retranscription de cet événement sera disponible en direct sur notre site, ainsi que sur les pages Facebook du Bisik et d'Imaz Press. Au programme théâtre, chants, musique et danse pour faire vibrer le coeur des réunionnais le temps d'une soirée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La fraîcheur persiste sur l'île

Si le nord devrait être sous les nuages à partir de la fin de matinée, Matante Rosina prévoit un beau soleil à La Réunion ce mardi. Les températures devraient cependant être plutôt fraiches, avec un ou deux degrés de moins que la veille. Peu de vent est à signaler pour la journée.