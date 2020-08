Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Les électeurs de la deuxième circonscription de La Réunion sont convoqués les 20 et 27 septembre 2020 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale. " Toutes les déclarations de candidature seront déposées à la préfecture (Direction de la citoyenneté et de la légalité - bureau des élections - 6 rue des Messageries - Saint-Denis) personnellement par le candidat ou son suppléant, en double exemplaire : du lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020, en cas de second tour, à partir du lundi 21 septembre 2020 au mardi 22 septembre 2020 " informe la préfecture dans un communiqué que nous publions ci-dessous. ( photo illustration rb / www.ipreunion.com)

Les électeurs de la deuxième circonscription de La Réunion sont convoqués les 20 et 27 septembre 2020 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale. " Toutes les déclarations de candidature seront déposées à la préfecture (Direction de la citoyenneté et de la légalité - bureau des élections - 6 rue des Messageries - Saint-Denis) personnellement par le candidat ou son suppléant, en double exemplaire : du lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020, en cas de second tour, à partir du lundi 21 septembre 2020 au mardi 22 septembre 2020 " informe la préfecture dans un communiqué que nous publions ci-dessous. ( photo illustration rb / www.ipreunion.com)