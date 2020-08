Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La vague de froid de l'hiver austral se rapproche des records. Météo France a enregistré des températures inférieures aux normales dans les hauts de La Réunion la nuit dernière du lundi 10 au mardi 11 août 2020. À la Plaine des Chicots, le mercure est descendu à -2,3°C, soit 7°C en dessous des normales de saison, et la troisième température la plus froide jamais enregistrée à la station. Les records de -2.9°C et -2.7°C, ont été relevées les 4 et 2 août 2003. (Photo rb/www.ipreunion.com)

