BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 12 août 2020



- NRL : les transporteurs veulent "quelque chose de concret" ou appelleront à une nouvelle mobilisation

- Maurice : septième jour de lutte contre la marée noire

- Sondage koz azot : craignez-vous le retour à l'école pour vos enfants ?

- Le Tampon prêt pour sa rentrée sous l'ère Covid-19

- Kabardock au Port : une programmation haute en rythmes pour finir les vacances

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin et des nuages l'après-midi

NRL : les transporteurs veulent "quelque chose de concret" ou appelleront à une nouvelle mobilisation

À leur demande, les transporteurs vont être reçus, ce mercredi 12 août 2020, par le président de Région Didier Robert. Objectif de cet rencontre : "savoir ce que nous allons devenir ", escomptent les professionnels des transports. Cette interrogation vient à la suite de la mobilisation de 10 jours des transporteurs, et d'une réunion marathon entre la Région, le groupent et la préfecture, qui avait abouti à un accord et la promesse de Didier Robert d'une reprise du chantier la Nouvelle route du littoral le 15 septembre prochain. Une conférence de presse devait avoir lieu pour exposer les détails de cet accord. La Région l'a reportée sans plus d'explications. Toujours très remontés, des transporteurs ne cachent pas qu'il appelleront à une nouvelle mobilisation dans la rue s'ils n'obtiennent pas des garanties sur la reprise d'activité, à l'issue de cette réunion.

Maurice : septième jour de lutte contre la marée noire

Ce mercredi 12 août 2020 est aussi le septième jour de lutte contre la marée noire dans le lagon de Maurice. Après s'être fracassé sur un récif du sud-est de Maurice le MV Wakashio a déversé plus de 1.000 tonnes de carburant dans cet espace maritime qui est un joyau écologique connu pour ses sites de conservation classés internationalement. Selon une information publiée ce mardi par Défimédia, site d'actualité en ligne, "l'équipage aurait célébré un anniversaire au moment du naufrage". Dimanche Kiyoaki Nagashiki, directeur de Nagashiki Shipping, opérateur du vraquier, avait déjà estimé que le navire "naviguait trop près des côtes". S

Sondage koz azot : craignez-vous le retour à l'école pour vos enfants ?

Lundi 17 août 2020 sonnera la cloche du retour à l'école pour l'ensemble des élèves de l'île. Un retour à l'école un peu particulier, coronavirus oblige, la rentrée s'effectuera sous le régime du nouveau protocole sanitaire publié par l'Éducation nationale le 7 juillet dernier. Alors que La Réunion semble relativement épargnée par le coronavirus, contrairement à l'Hexagone, elle sera la première région de France à faire son retour en classe. Vous êtes parents d'élèves et vous attendez la reprise de l'école avec impatience ? Au contraire, vous êtes inquiets car vous n'avez pas confiance dans le respect des gestes barrières ? Enseignants et personnels de l'éducation nationale, vous manquez d'informations ? Que vous soyez parents ou enseignants, voire les deux... répondez à notre sondage hebdomadaire : Craignez-vous le retour à l'école pour vos enfants ?

Le Tampon prêt pour sa rentrée sous l'ère Covid-19

A l'occasion de la rentrée scolaire prévue ce lundi 17 août 2020, le maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon a présenté ce mardi 11 août les grandes lignes de la rentrée 2020/2021 sur sa commune. Nouvelles classes, restauration scolaire, travaux d'aménagement et de rénovation des établissements et bien sûr nouveau protocole sanitaire compte tenu du Covid-19 ont été à l'ordre du jour

Kabardock au Port : une programmation haute en rythmes pour finir les vacances

Dans le cadre de l'opération " Vakans dann' Port " le Kabardock, en partenariat avec la ville du Port vous propose une soirée musicale. De 18h à 23h30 de nombreux artistes, tel que Olivier Brique, Missty, ou encore Sauvage Sound System, se produiront sur la place des cheminots, au Port, ce vendredi 14 août 2020. Un événement ouvert à tous, néanmoins pour profiter au maximum de la soirée, tout en respectant les conditions sanitaires, le port du masque sera obligatoire durant l'intégralité de la soirée.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil le matin et des nuages l'après-midi

Matante Rosina a regardé dans le fond de sa tasse de café. Elle a vu qu'il y aura un bon soleil ce mercredi matin 12 août 2020. Elle a aussi vu qu'il y aura quelques nuages dans l'après-midi. Notre gramoune a aussi vu que les températures de l'après midi seront généralement en légère hausse par rapport à la veille. Tout cela est vrai chez-vous ?