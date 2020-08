Bien que l'accès à l'éducation ait évolué, beaucoup d'inégalités demeurent à La Réunion, notamment en cette période de crise sanitaire. En cause, le manque de moyens financiers, d'équipements, et de matériels scolaires. Pour donner la chance de réussir à chaque enfant l'association Unir OI, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, a procédé à une distribution de " kit de rentrée scolaire " à 200 familles dionysiennes, ce mercredi 12 août 2020. (photo es /www.ipreunion.com)

Un classeur, deux cahiers, des feutres et des crayons de couleur, un compas, des stylos-billes, une gomme, de la colle, … Voici le contenu du kit scolaire que les élus et membres de l’association ont distribué ce matin aux parents et aux élèves dyonisiens, du primaire au collège.

- Favoriser l'égalité des chances-

Malheureusement, le manque de matériel scolaire ne dessert pas uniquement l'image ou l'amour-propre de l'élève. Les risques d’échec scolaire sont plus élevés chez les enfants dont les familles ne peuvent acheter toutes les fournitures dont ils ont besoin. " Les difficultés sociales sont bien présentes à La Réunion, nous on est là pour leur donner un coup de pouce " précise Mohammad Bhagatte, président d’Unir OI.

Cette action de la ville de Saint-Denis et de l’association " permet d'abaisser le coût de la rentrée scolaire pour les familles " indique le président. En clair, les parents des 200 enfants scolarisés en primaire / collège recevront un kit complet comportant 21 fournitures.

L’objectif recherché par la municipalité est aussi d’assurer l’égalité scolaire. "On a remarqué qu’il y avait beaucoup d’inégalité au sein des écoles, et même des classes, avec des enfants qui manquaient de matériel, ou qui avaient du matériel de moins bonne qualité. Le but est que chacun ait la même chose", rapporte Mohammad Bhagatte

Pour Valérie*, dont le fils Marco entre en CP cette opération est vraiment " très sympa ". " Du point de vue financier, c’est un petit coup de pouce toujours bon à prendre, explique-t-elle

- Une rentrée des classes dans de meilleures conditions –

Zoé fait un rapide inventaire de ce kit de rentrée, sous l’œil attentif de sa maman : "Un compas, des crayons… il y'a aussi des stylos, des cahiers", énumère la petite fille. "On doit ajouter quelques affaires plus personnelles, comme un agenda, mais sinon c’est assez complet", constate la mère.



Cécile* , qui habite la commune de Saint-Denis, est avec sa fille Tess et son fils Eliott, qui sont tous les deux à l’école publique de Bouvet : " avec la crise sanitaire, les difficultés financières se font encore plus ressentir alors une initiative comme celle-là, c’est bienvenu.! " explique-t-elle tandis qu’Eliott sort du sac toutes les fournitures pour les examiner attentivement, dans un sourire ravi.



Il n’y a plus qu’à souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les enfants !

La distribution s’est déroulée au siège de l’association Unir OI, dans la bonne humeur, regardez

*Les prénoms ont été changés à la demande

es / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com