L'équipage aurait fêté un anniversaire

C'est peut-être une catastrophique erreur d'appréciation et d'inattention qui est à l'origine de marée noire dans le lagon de Maurice. Selon Défimédia : "le navire (le MV Wakashio ) ndlr) se serait rapproché des côtes mauriciennes pour que l’équipage puisse capter une connexion à Internet (..."). Le média en ligne ajoute "il semble qu’au moment de l’accident, ils fêtaient un anniversaire".

Dans une conférence de presse renue ce dimanche Kiyoaki Nagashiki, directeur de Nagashiki Shipping, opérateur du vraquier, avait déjà estimé que le navire "naviguait trop près des côtes". Il avait prséenté ses excuses au peuple de Maurice pour la catastrophe engendrée par le naufrage

Appartenant à une entreprise japonaise mais battant pavillon panaméen, le bateau transportait 3.800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel lorsqu'il a heurté le 25 juillet un récif. Plus de 1.000 tonnes de carburant se sont déjà déversées en mer et le navire menace désormais de se briser, faisant craindre une catastrophe écologique encore plus grave dans cet espace maritime protégé.



Le récif heurté par le Wakashio sur la côte sud-est de l'île Maurice est un joyau écologique connu pour ses sites de conservation classés internationalement, ses eaux turquoises et ses zones humides protégées.

La marée de solidarité

La population de Maurice s'est largement mobilisée pour lutter contre la marée noire. "Ils viennent du Centre, de l’Ouest, du Nord et de l’Est. Tel un pèlerinage, des Mauriciens, volontaires et curieux confondus, ont convergé au Mahébourg Waterfront durant toute la journée d’hier (lundin - ndlr) pour prêter main-forte aux militants écologistes mais aussi pour constater de visu cette solidarité mauricienne hors du commun pour lutter contre la marée noire provoquée par l’écoulement de fioul du MV Wakashio qui s’est échoué sur les récifs de Pointe-d’Esny le 25 juillet dernier" note lemauricien.mu

Près de 3,6 kilomètres de barrages flottants en chanvre et en tissu ont été tressés, en grande partie par des milliers de volontaires, pour essayer de circonscrire la nappe. "Toute l'écologie marine a été affectée par l'huile lourde déversée par le bateau. Nous sommes très touchés par ce problème", a expliqué à l'AFP Eldridge Larhubarbe, un étudiant venu apporter un coup de main.

"Depuis le début de la mobilisation pour nettoyer le lagon suite à la fuite d’huile, bénévoles et volontaires ont déjà enlevé 395 tonnes métriques d’huile et 90 tonnes d’"oil sludge" (huile lourde - ndlr) ont été retirées de la mer. Aujourd’hui (lundi- ndlr) a marqué le cinquième jour de la mobilisation citoyenne pour venir à bout de ce drame écologique, et la motivation n’a pas fléchi" écrit lexpress.mu

L’Ile-aux-Cerfs ne serait finalement pas touchée

"L’Ile-aux-Cerfs et l’Ilot Mangénie ne sont pas touchés par le déversement d’huile du Wakashio. C'est ce qu'à déclaré le conseiller au Bureau du Premier ministre, Ken Arian, à Radio Plus ce mardi matin 11 août.

Selon lui, les autorités, ont effectué des vérifications en ce sens. Lors de sa conférence de presse du lundi 10 août, le Premier ministre avait déclaré que des traces d’huile ont été aperçues près de l’Ilot Mangénie, qui se trouve non loin de l'Ile-aux-Cerfs" écrit Défimédia.



Ken Arian a expliqué à Défimédia "il y avait potentiellement des traces", mais après vérification par bateau et par drone aucune trace n’avait été détectée "ce (mardi) matin".



Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre avait également expliqué que l’huile déversée dans le lagon de Pointe-d’Esny par le Wakashio a atteint les rives de Pointes-aux-feuilles, Grande-Rivière-Sud-Est et Trou d’Eau Douce.

"La Réunion n'est pas menacée" confirme le ministère des Armées

La marée noire provoquée par un vraquier au large de l'île Maurice ne menace pas la Réunion, distante de quelque 200 kilomètres, a annoncé lundi le ministère français des Armées qui a déployé des moyens pour faire face au naufrage.



"L’utilisation de l’outil de simulation +Mothy+ a permis de modéliser les hypothèses de dérive des nappes d'hydrocarbure en fonction de leur nature et des conditions d’environnement dans la zone", a indiqué le ministère dans un communiqué.



"Les résultats montrent qu’à ce stade, les côtes réunionnaises ne sont pas menacées", a-t-il ajouté.

