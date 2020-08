Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

À leur demande, les transporteurs vont être reçus, ce mercredi 12 août 2020, par le président de Région Didier Robert. Objectif de cet rencontre : "savoir ce que nous allons devenir ", escomptent les professionnels des transports. Cette interrogation vient à la suite de la mobilisation de 10 jours des transporteurs, et d'une réunion marathon entre la Région, le groupent et la préfecture, qui avait abouti à un accord et la promesse de Didier Robert d'une reprise du chantier la Nouvelle route du littoral le 15 septembre prochain. Une conférence de presse devait avoir lieu pour exposer les détails de cet accord. La Région l'a reportée sans plus d'explications. Toujours très remontés, des transporteurs ne cachent pas qu'il appelleront à une nouvelle mobilisation dans la rue s'ils n'obtiennent pas des garanties sur la reprise d'activité, à l'issue de cette réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

