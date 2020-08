Le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) Réunion a organisé aujourd'hui mercredi 12 août dans ses locaux situés au 28 rue Jean Chatel à Saint-Denis, l'évènement " CRIJ Ta Vie - Les clés pour s'insérer ". Les 15 participants, âgés entre 18 et 29 ans et aux profils très variés, ont reçu les clés nécessaires à leur réussite professionnelle et personnelle, pour une candidature pour une offre d'emploi, un stage, une formation. Nous publions ci dessous l'intégralité du communiqué. ( photo CRIJ)

Dans le cadre de la reprise de ses activités depuis la fin du confinement, tout en respectant les consignes sanitaires et en garantissant la sécurité de ses usagers, l’équipe du CRIJ Réunion a organisé un évènement pour répondre au nombre croissant de sollicitations reçues de la part de jeunes nécessitant un accompagnement dans leur projet d’insertion. Apprendre à valoriser sa candidature, ses savoir-faire et savoir-être afin de maximiser les chances de décrocher un entretien et lors de l’entretien, de décrocher le job de leurs rêves, a été l’objectif principal de ce

- " CRIJ Ta Vie – Les clés pour s’insérer " -

Comme l’explique Ornella Imache, Responsable Accueil et Information Jeunesse au CRIJ, " nous avons proposé plusieurs ateliers en pédagogie active afin que les participants comprennent les enjeux du CV et de la lettre de motivation, prennent conscience et valorisent leurs qualités et compétences mais aussi portent un regard critique et différent sur les savoir-être à adopter lors de l’entretien d’embauche ".

Ainsi, Lylia, 20 ans, qui a participé à l’atelier pour recevoir des conseils pour mettre en valeur sa candidature, raconte : " j’ai appris à mieux valoriser ma lettre de motivation et j’ai découvert des outils pour m’aider dans ma recherche d’entreprise pour mon BTS en alternance ".

Le CRIJ Réunion accueille tous les jours du lundi au vendredi, avec ou sans rendez-vous, de façon individuelle ou collective, tout public sans discriminations, en priorité les 13-30 ans, nécessitant un accompagnement dans leurs démarches d’insertion socio-professionnelle : CV, lettre de motivation, entretien d’embauche, orientation, définition de projet professionnel.