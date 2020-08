Orange est partenaire de l'équipe de France féminine de football. A La Réunion, l'entreprise est par ailleurs partenaire de la Ligue Réunionnaise de Football et participe à la promotion du football féminin. Ce mardi 11 août 2020, Hosman Gangate, conseiller Technique régional de football et Jérôme Ferrari-Fromager, directeur de la communication et des partenariats d'Orange recevaient quatre jeunes footballeuses qui intégreront à la rentrée prochaine un centre de formation professionnelle de la FFF en métropole. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo DR)

La Ligue Réunionnaise de Football a créé son centre de préformation féminin en 2019. Cela concerne une vingtaine de jeunes filles en classe de 4ème et de 3ème. Outre une scolarité normale, elles effectuent 6 entrainements par semaine et un match le week-end en club.

Ce mardi, Hosman Gangate, conseiller Technique Régional de Football et Jerome Ferrari-Fromager, directeur de la communication et des partenariats d’Orange recevaient 4 d’entre elles qui intégreront à la rentrée prochaine un centre de formation professionnelle de la FFF en métropole.

Il s’agit de :

• Crossignani Lou (AS Bretagne) : Pôle de Strasbourg

• Gonthier Elisa (Saint Pauloise FC) : Pôle de Bordeaux

• Piemont Alexia (AS Jeanne d'Arc) : Pôle de Tours

• Rubegue Lauralie (AS Sainte Suzanne) : Pôle de Tours

- Le sport féminin et amateur au cœur de la stratégie d’Orange -

Orange est partenaire de l’équipe de France féminine de football. Entreprise très engagée pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Orange souhaite apporter son soutien au sport féminin à la Réunion qui a besoin de moyens et de visibilité pour continuer à se professionnaliser. La volonté de l’entreprise est par ailleurs d’accompagner plus fortement le football amateurs car il est le vivier des talents de demain.

Pour Hosman Gangate, de la ligue régionale de football : "le partenariat d’Orange Réunion nous permet d’accentuer nos efforts pour promouvoir la pratique féminine dans les clubs réunionnais, ainsi que pour détecter les talents et les accompagner vers le plus haut niveau national. C’est une reconnaissance du travail que nous avons accompli de pouvoir compter sur un tel partenaire"

Pour Jerome Ferrari Fromager, Directeur communication et des partenariats d’Orange Réunion Mayotte : "En renforçant son engagement le football et en accompagnant plus fortement la pratique de ce sport populaire auprès des amateurs et des féminines, Orange, démontre son attachement à des valeurs fortes comme l’esprit d’équipe, le sens de l’effort, la solidarité et l’égalité entre les hommes et les femmes qui font son ADN.

"Nous sommes vraiment heureux de nous associer à cette opération et contribuer à faire détecter les talents locaux et leur donner une chance de se former dans des centres de formation de la FFF et pourquoi pas demain briller dans une équipe professionnelle et en équipe nationale" continue-t-il.