Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 minutes

La gastronomie réunionnaise n'est plus à présenter ni même à louer : il y en a pour tout le monde et tous les goûts, et ce grâce à l'exceptionnel métissage qui constitue notre île. On pourrait donc croire que n'importe qui peut y trouver son compte...Sauf le nouveau ministre des Outre-mer, si l'on en croit une curieuse histoire racontée sur Twitter ces derniers jours. A une semaine de l'arrivée de Sébastien Lecornu, son cabinet aurait contacté un restaurant traditionnel pour leur demander de cuisiner...une quiche lorraine et du quinoa, indique cet internaute. "Faux" affirme le service communication du ministère qui a contacté Imaz Press à la suite de la publication de notre article (dans un premier temps, nos demandes de réponse étaient restées vaines). "Le ministre aime la cuisine réunionnaise, il y a visiblement eu une incompréhension dans les échanges entre le restaurant et la préfecture de La Réunion" ajoute le service communication (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

