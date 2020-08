Koz ek Didier Hoateau, président de l'OTI

Didier Hoateau, président de l'OTI, est bien connu de la population réunionnaise, notamment après ses nombreuses interventions dans les médias concernant la Nouvelle route du littoral. Dirigeant d'une société de transport, il arrive La Réunion à ses trois ans, après être né à Vitry-sur-Seine le 17 octobre 1981.



Il passe une grande partie de sa vie au Tampon, avant de s'envoler vers la métropole pour rejoindre l'armée en 2002. Il ne reviendra à La Réunion que trois ans plus tard. Diplômé d'un Bac pro et d'un BTS transports et logistique, il ouvrira quatre sociétés de transport consécutives au fil des ans. Il est par ailleurs à la tête d'une société d'importation de carburant à La Réunion.



A côté de cela, il est connu pour être un fervent supporter du Paris-Saint-Germain, et de la pratique sportive en général. Il a même possédé une salle de sport. Désormais, il se dédie surtout à la kizumba et à la musculation. Il réside toujours au Tampon, céommune où il a grandi

- La NRL, sujet phare à aborder -

Alors que les tensions sont encore palpables entre les transporteurs et la Région, Didier Hoareau, abordera avec nous les problématiques liées à la NRL. Ce mercredi, les syndicats des transporteurs ont rencontré Didier Robert pour faire un point sur la situation, alors que le chantier doit reprendre le 15 septembre. Une date trop lointaine aux yeux des transporteurs.



Didier Hoareau abordera donc avec nous la réunion qui s'est tenue ce mercredi, et d'une solution possible pour débloquer la situation : la reprise du chantier MT-51, en attente de livraison de 50.000 tonnes de matériaux. Un chantier qui pourrait permettre aux transporteurs de reprendre le travail avant la mi-septembre.



Les différents entre la Région et les transporteurs seront aussi abordés, alors que ces derniers ont mené de nombreuses actions pour montrer leur mécontentement face à la lenteur du chantier de la NRL. L'occasion de revenir sur le mouvement de protestation qu'ils ont organisé devant la préfecture en juillet, avant d'être forcé par la justice à déplacer leurs camions de devant la pyramide inversée.

Lire aussi : NRL : les discussions n'ont pas abouti, une nouvelle réunion prévue demain à 14h30



Retrouvez nous en direct à partir de 10 heures.

Tous nos précédents "Nout linvité i koz azot" sont à retrouver ci-dessous

• Olivier Hoarau, maire du Port,

• Ibrahim Patel, président de la chambre de commerce

• DJ Sebb

• Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph

• Jérôme Besse, commissaire de police de Saint-Denis, chef du Service d’Intervention d’Aide et d’Assistance de Proximité (SIAAP)

• Ericka Bareigts, aujourd'hui maire de Saint-Denis

• Huguette Bello, aujourd'hui maire Saint-Paul

• Alexandre Lai Kane Cheong, ex-candidat à la mairie de Sainte-Suzanne

• Bruno Robert, président des Jeunes Agriculteurs

• Alain Domercq, président du Conseil inter régional de l'Ordre des médecins

• Jacques Ecormier, chef prévisioniste de Météo France océan Indien

• Jean-Marc Gancille, responsable sensibilisation de Globice

• Jérôme Galabert, directeur du Sakifo