Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Dans l'objectif d'offrir aux utilisateurs et aux visiteurs des structures d'accueil avec un maximum de sécurité et de confort, l'Office National des Forêts va engager des travaux de sécurisation sur le site de l'Anse des Cascades. Le chantier débutera à partir du lundi 17 août 2020 et pour une durée de 3 semaines au plus. Nous publions le communiqué de l'ONF ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

