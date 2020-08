BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi matin 14 août 2020 :



- Foyers de contagion : à La Réunion la crise sanitaire, c'est maintenant

- Et la (le) prochain(e) président(e) de Région s'appelle...

- Le Port : les inscriptions à la bourse d'excellence sportive sont ouvertes

- Le port du masque devient obligatoire dans certains espaces publics extérieurs à partir de ce samedi

- La pa Météo France i di, sé zot i di

Foyers de contagion : à La Réunion la crise sanitaire c'est maintenant

Si La Réunion a été relativement épargnée par le coronavirus jusqu'à présent, cette époque semble désormais révolue. Le virage pris par la Réunion depuis la découverte du premier foyer de contagion Covid-19 mardi, s'est bel et bien confirmé ce jeudi 13 août 2020. Deux nouveaux clusters ont été identifiés à Saint-Denis, s'ajoutant au foyer initial formé lors d'un repas de mariage à Sainte-Clotilde. Avec 64 nouveaux cas de coronavirus confirmés ces trois derniers jours, dont 31 en lien avec le foyer de contagion, la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts a décidé de reporter la rentrée scolaire d'une semaine pour 14 écoles des quartiers du Bas de la Rivière, Petite-Île et Sainte-Clotilde. Le préfet Jacques Billant a lui acté, par arrêté, l'obligation du port du masque à certains lieux extérieurs : les marchés forains, les abords des établissements scolaires, d'enseignement supérieur, des crèches et les sites les plus fréquentés de chaque commune de l'île.

Et la (le) prochain(e) président(e) de Région s'appelle...

Un temps évoqué, le report des élections régionales ne semble plus à l'ordre du jour... pour le moment en tout cas. En mars 2021, les électeurs réunionnais devraient donc se rendre aux urnes à l'occasion des élections départementales et régionales. A un peu plus de 7 mois de ce scrutin qui s'annonce décisif pour l'avenir de La Réunion et de nombreuses politiques publiques, tour d'horizon des candidats susceptibles de succéder à Didier Robert

Le Port : les inscriptions à la bourse d'excellence sportive sont ouvertes

Les inscriptions au dispositif de bourse d'excellence du Port, qui comprend un soutien à la mobilité et une récompense selon la performance sportive, sont ouvertes. Seuls les athlètes résidant au Port, évoluant dans un club portois ou licenciés en UNSS sont éligibles à la bourse, qui peut s'élever jusqu'à 450 euros.

Le port du masque obligatoire dans certains espaces publics non couverts

La préfecture annonce ce jeudi 14 août 2020 que le port du masque devient obligatoire dans certains espaces publics extérieurs à partir de ce samedi 15 août. Les marchés forains, abords établissements scolaires, d'enseignement supérieur, des crèches et les sites les plus fréquentés sont concernés. La liste est susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau soleil pour débuter la journée

Ce vendredi 14 août 2020 devrait débuter sous un beau soleil radieux, prévoit Matante Rosina. Pour autant, en début d'après-midi, de gros nuages devraient venir gâcher la fête dans le nord et l'est de l'île. Les températures restent de saison, dans les hauts comme dans les bas