Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sera à La Réunion du lundi 17 au jeudi 20 août pour un déplacement "axé sur la gestion de la crise sanitaire et la relance économique" rappelle la préfecture. Il s'entretiendra, à cette occasion, avec les élus locaux et les acteurs socio-économiques "afin de co-construire avec eux les mesures spécifiques nécessaires à la reprise sur l'île, alors qu'un plan national sera présenté lors du Conseil des ministres du 24 août prochain" précise le communiqué. Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique, s'associera à cette visite officielle les 19 et 20 août. Nous publions leur programme ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Lundi 17 août



09h10 : Hommage au monument aux morts avec dépôt de gerbe



Le ministre des Outre-mer participera à la rentrée des élèves à la Cité éducative de la commune du Port. Dans le strict respect des règles sanitaires, il échangera avec les élèves de 6 ème et équipes pédagogiques du collège Jean Le Toullec autour du dispositif d’ " inclusion totale ". Il fera ensuite un point sur la rentrée au lycée Jean Hinglo.



• 10h15 : Séquence de rentrée sur l’école inclusive

Lieu : Collège Jean Le Toullec - 17 Rue Simon Pernic, Le Port



• 11h15 : Séquence sur la Cité Educative

Lieu : Lycée Jean Hinglo- 2 rue des Sans-Soucis



• 12h30 : Déjeuner Républicain

Lieu : Hôtel de préfecture

• 15h00 : Conseil de crise avec les maires sur la gestion de la crise sanitaire * Tour d’image avant la réunion puis micro tendu à l’issue de la réunion (16h45)

Lieu : Conseil départemental de La Réunion



Mardi 18 août



Dans la perspective de l’élaboration d’un plan de relance spécifique à la Réunion, le Ministre s’entretiendra avec les acteurs socio-économiques dans le cadre de la cellule de continuité économique et sociale.



• 12h30 : Déjeuner de travail - cellule de continuité économique et sociale

Lieu : Conseil régional de La Réunion



Il se rendra également en compagnie de Mme la Maire de Saint-Denis à la rencontre d’habitants de logements sociaux ; cette visite permettra d’annoncer les intentions de l’Etat, du Département, de la ville de Saint-Denis et des bailleurs sociaux pour la relance et notamment via la réhabilitation des logements.



• 15h00 : Séquence sur le logement social et la réhabilitation autour de la SHMLR Bouvet

Lieu : Cité 35 rue Bouvet - Saint Denis



Mercredi 19 août



En compagnie de la Secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, Bérangère Abba et en présence des présidents du Département et de la Région, le ministre des Outre-mer participera à des visites de terrain en matière de protection de la biodiversité.



• 9h30 : Visite des personnels engagés dans les opérations de lutte contre la pollution à Maurice en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique.

Lieu : rue Charles dickens - Le Port



• 10h45 : Visite de la Réserve Marine par Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique

Lieu : Si le temps le permet sortie en mer, micro tendu à l’embarcadère du port de Saint-Gilles

En cas de mauvais temps : Réserve Naturelle marine de La Réunion



• 12h30 : Déjeuner de travail avec des entrepreneurs de la French Tech en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique



• 15h00 : Séquence de présentation d’un chantier de lutte contre les espèces exotiques envahissantes en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique.

Lieu : Aire de bon accueil les Makes Saint Louis

En cas de mauvais temps rendant impossible la sortie en mer, échange en salle au sein de la Mairie annexe des Makes (1 Chemin Rosinand Nativel - Les Makes - 97421 la Rivière Saint-Louis - 974 Saint-Louis).



• 16h45 : Séquence de reconstitution d’une plage de ponte en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique

Lieu : Plage de l’Etang salé



Jeudi 20 août



Le ministre des outre-mer échangera avec les acteurs du monde agricole (précisions à venir) et les acteurs du monde touristique, sur le terrain pour les premiers et dans un restaurant créole pour les seconds, pour évoquer les enjeux de la transformation de leur activité.



• 09h00 : Visite du chantier du Bras de la Plaine, sécurisation de la ressource hydraulique respectueuse de l’environnement, en présence de Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique

Lieu : Pont du Ouaki- Entre-Deux



• 11h00 : Echange avec les acteurs du monde agricole (précisions à venir) en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer



• 13h00 : Déjeuner avec les acteurs du tourisme en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer

Lieu : Ferme auberge La Cayenne - Sainte Rose



• 12h30 : Déjeuner avec les équipes du Parc National de La Réunion, en présence de Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la transition écologique.



• 14h00 : Visite d’un site Takamaka ou forêt de Bébour (à préciser)



• 15h30 : présentation du chantier de réhabilitation de la Rivière de l’Est en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer

Lieu : Pont suspendu de la rivière de l’Est, Sainte-Rose.

- Déplacement à Maurice -

Sébastien Lecornu et Jacques Billant, préfet de La Réunion se rendront le 16 août à Maurice pour superviser le dispositif mis en place pour aider le gouvernement mauricien à lutter contre la pollution maritime suite au naufrage du M.V. Wakashio.

Une réunion de la cellule de crise se tiendra en préfecture avant le déplacement, en présence du bureau de l’action de l’état en mer de la zone maritime sud de l’océan indien, de la direction de la mer de l’Océan Indien, du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, des forces armées de la zone sud de l’océan Indien, de l’action de l’État en mer, de la cellule diplomatique et de l’état-major de zone de défense.

Le Ministre s’entretiendra ensuite avec Pravind Jugnauth, Premier ministre mauricien et fera le point sur le dispositif antipollution mis en place et l’état d’avancement des opérations de pompage avec les équipes françaises mobilisées depuis La Réunion.