Voilà la liste des travaux et chantiers en cours et à venir sur les routes. (photo rb / www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - Route du Littoral - Travaux de pose d'un mur gabion

Sur la RN1 Route du Littoral, la circulation se fait sur des voies réduites entre la Grande Chaloupe et La Possession, la remise à zéro de chaine de blocs est prévue ce vendredi 14 août à partir de 20h.

RN6 - St Denis - Travaux de nettoyage de la chaussée

Sur la RN6 à Saint Denis, pour permettre des travaux de nettoyage de la chaussée, la circulation sera interdite sur le Boulevard U2 dans le sens montant puis en sens inverse de 20h à 5h la nuit du vendredi 14 août.

Une déviation sera mise en place par la RN1 et les voiries communales.

RN2 - St Philippe (Ravine Ango et Ravine Arzule) - Travaux de construction de murets

Sur la RN2 à St Philippe entre Ravine Ango et Ravine Arzule suite des travaux de construction de murets jusqu'au vendredi 21 août. Circulation alternée de 8h à 15h30 (Vitesse limitée à 50 km/h).

RN2 - Ste Rose - Travaux de création d'un accotement

Sur la RN2 à Ste Rose Ravine Bonin, travaux de création d'un accotement multifonctionnel jusqu'au vendredi 21 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.Soyez attentifs à la nouvelle signalisation mise en place dans ce secteur.

RN2 - St Philippe/St Joseph - Travaux de dérasement

Sur la RN2 entre Grand Anse à Petite Île et la fin de la RN2 à St Pierre, suite des travaux de dérasement jusqu'au vendredi 21 août. BAU neutralisée de 8h à 15h30.

RD10 - St Paul/Route du Théâtre - Travaux de raccordement électrique

Sur la RD10 à St Paul Route du Théâtre à l'Eperon, travaux de raccordement électrique jusqu'au vendredi 28 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD11 – St Leu - Travaux de fauchage tirage de câbles télécom

Sur la RD11 à St Leu secteur Quatre Robinets et Stella, travaux de fauchage et tirage de câbles télécom jusqu'au 31 décembre. Circulation alternée de 21h à 5h.

RD11 - St Leu/Route Piton St Leu - Travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RD11 Route Piton St Leu lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 15h30.

RD111 - Etang Salé/Route Le Lambert - Travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD111 à L'Etang-Salé/Route Le Lambert, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au 18 décembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD12 - St Leu - Travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets

Sur la RD12 Route des Colimaçons à St Leu secteur Bois de Nèfles, travaux de construction d’un mur de soutènement et parapets jusqu'au lundi 17 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un mur de soutènement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu PR4+50, travaux de réalisation d'un mur de soutènement jusqu'au vendredi 4 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD18 - Etang Salé/Route de la Ravine Sèche - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD18 Route de la Ravine Sèche à l'Etang Salé, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles jusqu'au vendredi 28 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD26 - Entre Deux/Route de l'Entre Deux - Travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux entre les PR5+920 et PR8+660, travaux de fouille sous chaussée jusqu'à fin janvier 2021. Circulation alternée de 8h à 17h.

RD3 - Le Tampon/Rte Hubert Delisle - Travaux de construction de parapets

Sur la RD3 Le Tampon/Route Hubert Delisle entre chemin des oiseaux blancs et le PR 210+000, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 2 octobre. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câble

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Joseph PR229/233, travaux de tirage de câble jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Travaux de tirage et d'aiguillage de câbles

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de tirage et d'aiguillage de câbles jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet - Travaux de construction de parapets

Sur la RD37 Route Jacques Payet à St Joseph du PR 3+480 au PR 4+300, travaux de construction de parapets jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD5 - St Paul/Route Grande Fontaine - Travaux d'enfouissement de réseau électrique

Sur la RD5 à St Paul/Route Grande Fontaine lieu-dit Crève Coeur, travaux d'enfouissement de réseau électrique jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD70 - Le Tampon/Route de Bois Court - Travaux de tirage de câbles optiques

Sur la RD70 Route de Bois Court au Tampon, travaux de tirage de câbles optiques jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - St Louis/St Pierre - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN1 St Louis zone du Gol et St Pierre zone de Ravine Blanche, travaux de fauchage manuel du lundi 17 au vendredi 21 août. Neutralisation de la BAU en fonction des besoins du chantier mobile de 7h30 à 15h.

RN1 - St Pierre/Ravine Blanche - Travaux sur réseau d'assainissement

Sur la RN1 à St Pierre secteur ravine Blanche, travaux sur réseau d'assainissement les nuits du lundi 17 au jeudi 20 août inclus. Neutralisation de la voie de droite à la fin de la RN 3 vers St Louis de 20h à 5h.

RN1 - St Pierre / Etang Salé - Travaux de marquage

Sur la RN1 de l'Etang Salé à Ravine Blanche St Pierre dans les deux sens, travaux de marquage les nuits des lundi 17 au mercredi 19 août inclus. Voie neutralisée selon les besoins de 20h à 5h.

RN1 - St Louis/St Pierre - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 de St Louis zone du Gol à St Pierre zone de Ravine Blanche, travaux de balayage mécanique en terre-plein central les nuits du lundi 17 au jeudi 20 août inclus. Voie de gauche neutralisée au niveau du chantier mobile de 20h à 5h sens N/S puis sens inverse.

RN1/RN6 – St Denis/Le Port - Travaux de balayage mécanique

Sur les RN1 et RN6 entre St Denis et Le Port, travaux de balayage les nuits du lundi 17 au jeudi 20 août inclus. Voie neutralisée de 19h30 à 5h selon les besoins du chantier.

RN2 - St Philippe / St Joseph - Travaux de marquage

Sur la RN2 de St Philippe coulée 2002 à St Joseph en agglomération, travaux de marquage les nuits du lundi 17 au mercredi 19 août. Circulation alternée selon l'avancement du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St Benoît - Travaux de curage

Sur la RN2 à St Benoît secteur Bras Maltere, travaux de curage du lundi 17 au vendredi 21 août. Prudence recommandée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis / St André - Travaux de balayage

Sur la RN2 de l'échangeur du Chaudron St Denis à l'échangeur de Paniandy à St André, travaux de balayage les nuits du lundi 17 au jeudi 20 août inclus. Voie neutralisée selon les besoins du chantier mobile dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie / Duparc les Jacques - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN2 à Ste Marie, travaux de d'hydrocurage les nuits du lundi 17 au jeudi 20 août inclus de 20h à 5h. Voie neutralisée selon les besoins au giratoire de Duparc puis au niveau échangeur les Jacques.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'élagage

Sur la RN2 à Ste Rose agglomération ravine glissante, travaux d'élagage du lundi 17 au vendredi 21 août. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose - Travaux de réfection de joints de chaussée

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Ravine Glissante, travaux de réfection de joints de chaussée les nuits du lundi 17 au mercredi 19 août inclus. Circulation alternée de 20h à 5h. Chaussée rainurée pendant le week-end dans ce secteur, prudence !

RN2 - St Benoît / St François - Travaux de dépose de glissières et pose BT3

Sur la RN2 à St Benoît secteur St François au niveau du chemin du Cap, travaux de dépose de glissières et pose de BT3 la nuit du mercredi 19 août. Circulation alternée de 20h à 5h.

RN2 - St Benoît / Les Orangers - Travaux de pose de glissières

Sur la RN2 à St Benoît secteur les Orangers, travaux de pose de glissières sur BAU les nuits des lundi 17 et mardi 18 août. Circulation alternée au droit du chantier de 20h à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN 2002 à Ste Suzanne secteur Bel Air, travaux de fouille en tranchée les nuits du lundi 17 au jeudi 20 août inclus. Circulation alternée au droit du chantier de 20h à 5h.

RN3 – La Plaine des Palmistes - Travaux d'élagage en falaise

Sur la RN3 à la plaine des Palmistes au niveau des rampes des Plaines, travaux d'élagage en falaise du lundi 17 au vendredi 21 août. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RD3 - Le Tampon/Route Hubert Delisle - Travaux de réparation et tirages de câbles télécom

Sur la RD3 Le Tampon/Route Hubert Delisle entre la rue Paille en Queue et la croisée RD36, travaux de réparation et tirages câbles télécom jusqu'au vendredi 11 septembre. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD33 - St Joseph/Route Jean Petit - Travaux de pose de canalisation EU

Sur la RD33 à St Joseph/Route de Jean Petit, travaux de pose de canalisation EU jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 16h.

Evènements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 16 août de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

Les usagers peuvent écouter le répondeur Info Route sur le 0262 97 27 27