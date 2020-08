Un temps évoqué, le report des élections régionales ne semble plus à l'ordre du jour... pour le moment en tout cas. En mars 2021, les électeurs réunionnais devraient donc se rendre aux urnes à l'occasion des élections départementales et régionales. A un peu plus de 7 mois de ce scrutin qui s'annonce décisif pour l'avenir de La Réunion et de nombreuses politiques publiques, tour d'horizon des candidats susceptibles de succéder à Didier Robert (Photo rb/www.ipreunion.com)

Didier Robert doit arriver à rassembler

Fort logiquement, Didier Robert devrait être candidat à sa propre succession. L’actuel président de Région, élu en 2010 et réélu en 2015, viserait ainsi un troisième mandat consécutif à la tête de la collectivité régionale. Une prouesse qu’il serait le tout premier à réussir dans l’histoire de cette institution.

Après sa défaite aux municipales face à Ericka Bareigts l'actuel patron de la Pyramide inversée se retrouve quelque peu dos au mur. S’il souhaite encore exister politiquement, il se doit de sauver un mandat qui lui permettra de garder un rayonnement, et à fortiori, une capacité à convaincre, et l’électorat, et ses partenaires politiques.

Pour conserver son fauteuil, l’élu devra réussir à rassembler, notamment la famille de la droite, extrêmement divisée depuis l’élection de Cyrille Melchior à la présidence du Département en décembre 2017. Cela contre la volonté de Didier Robert qui soutenait Jean-Claude Lacouture.

II avait eu alor des mots très durs pour les personnalités dont il brigue aujourd'hui le soutien...

Lire aussi : Le président de Région se lâche - Didier Robert : "Il faut arrêter de nourrir les traitres" Michel Fontaine et Jean-Paul Virapoullé

Et s’il a réussi à obtenir les soutiens de la droite au second tour des municipales à Saint-Denis, ce n’est que du bout des lèvres.

La tâche s’annonce donc ardue pour le président de Région qui, outre ce sujet d’ordre politique, voit son institution tanguer compte tenu des problématiques liées à la poursuite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral et pas moins de 5 enquêtes préliminaires en cours.

Ericka Bareigts et Huguette Bello, la dynamique en faveur des femmes

Comme 2020, 2021 pour être aussi l’année des femmes en politique. En effet, deux personnalités deux premiers plans font figure de candidates crédibles en vue des régionales. Il s’agit en l’occurrence d’Huguette Bello, maire de Saint-Paul, et d’Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Brillamment élues dans leurs communes respectives, les deux femmes pourraient vouloir surfer sur cette dynamique pour une nouvelle victoire lors de ces élections régionales.

La première, qui figure chaque année parmi les personnalités politiques préférées des Réunionnais, s’était déjà présentée en 2015. Qualifiée pour le second tour, elle avait réussi à rassembler les opposants à Didier Robert mais n’a pas pu transformer l’essai, battu avec 47,31% des voix contre 52,69% des voix pour le président réélu. En cas de candidature, ce scrutin pourrait ainsi annoncer un remake de 2015.

Ericka Bareigts quant à elle a déjà siégé dans l’opposition régionale face à Didier Robert. Mais c’est la première fois qu’elle se lancerait dans la bataille. Elle bénéficie pour sa part de son aura d’ancienne ministre des Outre-mer et de première femme maire de la plus grande commune d’Outre-mer pour convaincre les Réunionnais de lui accorder leur confiance. Elle pourrait néanmoins faire le choix de patienter et de faire ses preuves en tant que maire avant de vouloir prétendre à la présidence du Conseil régional.

A gauche, ça pourrait se bousculer

Outre les maires de Saint-Denis et de Saint-Paul, deux autres maires de gauche sont susceptibles d’aller au combat.

D’abord Olivier Hoarau, maire du Port, qui ne cache pas ses ambitions. Depuis plusieurs semaines déjà, les signaux montrent qu'il se prépare en vue des régionales. Son discours a ainsi évolué pour prendre une dimension régionale. Il a aussi été très présent durant les élections municipales, aux côtés de différents candidats de gauche tels Patrice Selly à Saint-Benoît, Joé Bédier à Saint-André, Alexandre Laï Kan Cheong à Sainte-Suzanne, ou encore Jacques Técher à Cilaos.

Patrick Lebreton pourrait aussi être sur la ligne de départ. En effet, il fait partie de ces élus sudistes qui estiment que l’heure est arrivée pour le Sud de présider aux destinées de l'une des deux principales collectivités locales de l’île. C’est aussi ce que laisse penser son soutien appuyé à Patrice Selly. lors des municipales de Saint-Benoît.

D’autres personnalités de gauche sont aussi susceptibles de se présenter, comme l’ancien maire de Saint-Denis, Gilbert Annette qui pourrait rêver de finir sa carrière politique à la tête de la Région, ou encore le député Jean Hugues Ratenon qui, défait à Bras-Panon, pourrait ambitionner de présider la collectivité régionale.

A droite, entre union et dissidence

Difficile pour l’heure de dire quelle sera l’attitude de la droite réunionnaise en vue de ce scrutin. Elle pourrait en effet choisir de faire bloc derrière Didier Robert. Il peut sembler être le candidat légitime de la droite, mais indéniablement un candidat mal en point.

Et pour cause outre sa lourde défaite électorale aux municipales dionysiennes, sa stratégie visant à mettre la mais sur la Cinor a été un échec. Et comme si cela n'était suffisant, il doit également face à plusieurs problématiques au sein même de son institution, à commencer par la gestion du chantier de la NRL.

Ce qui au final fait lourd à porter pour un cheval supposément gagnant…

La droite pourrait donc choisir de jouer sa propre partition en présentant son propre candidat. Cela pourrait être Michel Fontaine lui-même, patron des Républicains 974 et maire de Saint-Pierre brillamment réélu dès le mois de mars. Sa stature de leader a été renforcée lors du scrutin des municipales. Il pourrait donc être en capacité d’unir la droite réunionnaise derrière lui. A moins que le choix ne se porte sur l’un des fidèles lieutenants de Michel Fontaine, en la personne du député David Lorion.

David Lorion est en effet un fin connaisseur des dossiers régionaux, ayant assumé la fonction de vice-président jusqu’en juillet 2017 et son élection en qualité de député. Il a par ailleurs la confiance de Michel Fontaine et il est capable de composer avec toutes les tendances de la droite réunionnaise.

A noter que la sénatrice Nassimah Dindar fait aussi partie des personnalités citées, même s’il semble plus probable que cette dernière préfère conserver son fauteuil de conseillère départementale et, peut-être, viser la présidence du Département.

Vanessa Miranville, l’outsider

Lors de ces régionales, la maire de la Possession Vanessa Miranville est susceptible de créer la surprise. Elle n'a pas annoncée officiellement ses intentions, mais elle organise depuis quelques semaines des ateliers publics de réflexion en vue des régionales.

Revendique clairement son attachement aux enjeux écologiques elle pourrait vouloir surfer sur la vague écologiste qui a déferlé sur la Métropole lors des municipales. A n’en pas douter, outre le chantier de la NRL, l’écologie sera au cœur des préoccupations de ce scrutin. D’autant plus dans le contexte actuel où notre île se sent concernée par ce qui se passe à Maurice avec le naufrage du Wakashio et de ses conséquences désastreuses pour l’Ile Sœur.

Thierry Robert, pas de bataille coq en vue

Il aurait pu être un des principaux adversaires de Didier Robert. Il ne sera finalement pas de la partie. En effet, Thierry Robert est toujours sous le coup d’une peine d’inéligibilité pour manquement à ses obligations fiscales. Il ne pourra donc pas concourir dans cette bataille des régionales. Mais il sera très certainement actif sur les réseaux sociaux et sur le terrain pour tenter de faire déboulonner le président sortant. A voir la stratégie qu’il adoptera, s’il poussera son propre poulain ou s’il décidera de rallier l’une des forces en présence.

www.ipreunion.com