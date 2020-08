Ce lundi 17 août marque le retour à l'école pour 221.600 élèves ainsi que 24.200 agents de l'Éducation nationale, dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. 114.700 élèves du premier degré sont attendus, ainsi que 101.880 dans le second degré, dont 60.320 collégiens et 41.560 lycéens. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

653 écoles et établissements du second degré publics et privés sous contrat, dont 613 écoles et établissements du second degré publics, accueilleront les élèves.

Ces établissements sont divisés en 519 écoles, 86 collèges et 48 lycéens - dont 13 lycées d’enseignement général et technologiques, 15 lycées professionnels et 20 lycées polyvalents.

Côté personnel, ce sont 7.338 enseignants du premier degré public et 9.028 enseignants du second degré public, 1.617 autres personnels, 3.623 assistants d’éducation et 2.595 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) qui retourneront au travail.

A noter qu'en comparaison à l'année 2019, neuf emplois d'enseignants du premier degré ont été crées. Par contre, dans le second degré, 45 emplois ont été supprimés.

L'an passé, 87,7 % des collégiens ont obtenu leur diplôme national du brevet, 95,6% des lycéens ont décrochés leur baccalauréat et 89,3 % des étudiants ont passé leurs examens professionnels de niveau V (CAP, BEP, Mention complémentaire).