BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 15 août 2020



Covid-19 : les autorités se veulent rassurantes malgré l'augmentation des cas

Ce vendredi 14 août 2020, les autorités ont tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation sanitaire à La Réunion. Malgré une montée en flèche du nombre de cas de Covid-19, et particulièrement de cas autochtones, la directrice de l'Agence régionale de santé (ARS), Martine Ladoucette, s'est voulue le plus rassurante possible, assurant que l'île se trouve dans "une situation plus favorable que d'autres régions". Pour autant, le préfet Jacques Billant a martelé qu'il était de la responsabilité de faire en sorte que la situation ne dégénère pas.

Bonne fête de l'Assomption

Comme chaque année, les catholiques célèbrent ce samedi 15 août 2020 la montée au ciel de Marie, mère de Jésus, à l'occasion des festivités de l'Assomption. Une fête qui se déroule toujours, comme l'ensemble des cérémonies religieuses de ces derniers mois, dans le contexte particulier de l'épidémie de Covid-19. Compte tenu de la situation, le diocèse a d'ailleurs décidé d'annuler la traditionnelle messe de l'Assomption, à Sainte-Rose (

Des rayons "zéro gâchis" dans des grandes surfaces

E.Leclerc Réunion est la première enseigne implantée à La Réunion à s'engager dans la démarche Zéro-Gâchis. Un concept déjà en place dans les magasins de grande distribution de métropole et qui consiste à proposer une remise allant jusqu'à 70% sur les produits frais dont la date limite de consommation est proche. L'objectif est de limiter le gaspillage alimentaire tout en proposant de bons produits à prix réduits

Buenos Aires: les curés des pauvres, hommes-orchestres de la solidarité par temps de pandémie

Accompagner le deuil, résoudre les urgences, écouter les doléances, récolter des dons et organiser les distributions d'aide: dans les bidonvilles de Buenos Aires, les curés des pauvres sont de véritables hommes-orchestres de la solidarité alors que la pandémie a mis en évidence les carences de l'Etat.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil pour commencer le week-end

Matante Rosina en est certaine, il y aura du soleil ce samedi 15 août 2020. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura un petit vent et que la mer sera agitée. Matante Rosina dit d'ailleurs qu'il faut être très prudent en bord de mer, des vagues de trois mètres sont attendues. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)