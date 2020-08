Une salariée du Comité régional olympique et sportif (Cros) a été testée positive au covid-19 ce vendredi 14 août 2020. Situés à la Maison des sports dans le quartier du Butor à Saint-Denis, les locaux du Cros ont été immédiatement. Des dépistages sont en cours pour les autres salariés et les élus de cette structure (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Selon les premies éléments d'informations, la salariée du Cros a été contaminée pas sa soeur. Ni l'une ni l'autre n'a voyagé et elles n'auraient pas eu de contacts connus avec une personne porteuse du virus

"Dès que nous avons été avertis, nous avons pris la décision de fermer les locaux" souligne Adolphe Pépin, vice président du Cros. "Les cinq autres salariés et les neuf élus du Cros ont invités à se faire dépister et à se confiner en attendant les résultats" ajoute-t-il. "Nous avons également adressé un courrier à toutes les ligues et comités dont le siège est implanté à la Maison régionale des sports. Nous leur avons averti de situation et leur avons conseillé de demander le dépistage de toutes les personnes qui ont eu des contacts avec les salariés et les élus du Cros" dit-il encore.

Plusieurs ligues, celle de football, de basket, de hand, de natation notamment sont installées sur le site de la Maison régionale des sports.

A ce stade, il n'a pas encore été décidé si tout le site doit fermer.

www.ipreunion.com